Кержаков рассказал, как убедил Пеле сфотографироваться с ним

Александр Кержаков поделился воспоминаниями о встрече с легендарным Пеле.

Они встретились на Кубке Конфедераций в 2017 году.

29 декабря 2022-го бразилец умер в 82-летнем возрасте.

«Я был в одной ложе на матче с Пеле и Марадоной. Я подошел сначала сфотографировался с Марадоной. А с Пеле стояла большая очередь, чтобы сфотографироваться.

Он сидел – к нему подходили и фотографировались. И подходит моя очередь, а мне охранники говорят: «Все, не будет фото!» Пеле, на самом деле, очень устал.

И я начинаю ему по-испански говорить: «Пожалуйста, король, можно с вами сфотографироваться?». Он меня спрашивает: «Откуда ты знаешь испанский?» Я говорю: «Вот я играл в 2007 году в «Севилье», мы выиграли Кубок УЕФА. Он говорит: «Молодец, вообще круто».

Сфотографировался, пожелал удачи, спросил меня: «Чем сейчас занимаешься?» После этого для меня Пеле – это номер один», – раасказал Кержаков.