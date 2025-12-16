4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Transfermarkt изменил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
После декабрьского обновления рейтинг самых подешевевших футболистов РПЛ выглядит так:
- Жерсон («Зенит») – с 22 до 18 млн евро;
- Вендел («Зенит») – с 18 до 15 млн евро;
- Жедсон Фернандеш («Спартак») – с 20 до 18 млн евро;
- Ливай Гарсия («Спартак») – с 12 до 10 млн евро;
- Джон Кордоба («Краснодар») – с 12 до 10 млн евро;
- Лусиано Гонду («Зенит») – с 10 до 8 млн евро;
- Гаэтан Перрен («Краснодар») – с 8 до 6 млн евро;
- Луис Энрике («Зенит») – с 25 до 24 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – с 16 до 15 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак») – с 15 до 14 млн евро.
Источник: Transfermarkt