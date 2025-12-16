⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле выиграл еще одну индивидуальную награду.

Его признали лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА.

Француз вслед за «Золотым мячом» получил премию The Best.

В прошлом сезоне 28-летний Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ. Он помог парижанам впервые в истории победить в Лиге чемпионов.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

На награду также претендовали Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал») и Рафинья («Барселона»).