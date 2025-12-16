Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА

16 декабря, 20:40

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле выиграл еще одну индивидуальную награду.

Его признали лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА.

Француз вслед за «Золотым мячом» получил премию The Best.

В прошлом сезоне 28-летний Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ. Он помог парижанам впервые в истории победить в Лиге чемпионов.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

На награду также претендовали Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал») и Рафинья («Барселона»).

Еще по теме:
Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS 1
Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА 3
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов 1
Источник: сайт ФИФА
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Дембеле Усман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
ФотоГлавная спортивная газета Франции поместила Сафонова на обложку
12:30
3
ВидеоВо Франции поразились уровнем французского у Сафонова
Вчера, 21:07
2
Мостовой оценил положение Сафонова: «2-й номер «ПСЖ» – это престижно»
Вчера, 17:03
Дембеле прокомментировал получение премии The Best
16 декабря
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
16 декабря
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
2
В «ПСЖ» отреагировали на решение суда по делу Мбаппе
16 декабря
Мбаппе отсудил у «ПСЖ» огромную сумму денег
16 декабря
6
Назван лучший игрок 2025 года по версии IFFHS
16 декабря
1
Жирков оценил положение Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу я так»
16 декабря
3
Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх
16 декабря
8
Головин нарушил контракт с американским спонсором
15 декабря
4
Головин и Сафонов подешевели на Transfermarkt
15 декабря
1
Экс-жена Сафонова подала новые иски против вратаря «ПСЖ» из-за его здоровья
15 декабря
19
Головин выбрал самого опасного соперника в карьере
15 декабря
Французский журналист: «Последние матчи Сафонова очень порадовали руководство «ПСЖ»
15 декабря
1
Головин объяснил слова о возвращении в Россию
15 декабря
ФотоСафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»
15 декабря
13
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
15 декабря
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
14 декабря
Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье
14 декабря
3
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами
14 декабря
2
Во Франции сообщили, стал ли Сафонов 1-м номером «ПСЖ»
14 декабря
2
Во Франции оценили шансы Сафонова сыграть в финале Межконтинентального кубка
14 декабря
2
Кафанов оценил игру Сафонова против «Метца»
14 декабря
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 