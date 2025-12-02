Капитан «Барсы» попросил у клуба время на психологическое восстановление

Капитан «Барселоны» Рональд Араухо обратился к клубу с просьбой дать ему паузу для восстановления после стресса.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов уругваец получил удаление в матче против «Челси» (0:3). Следующую игру – против «Алавеса» в Примере (3:1) – защитник пропустил, и тогда его отсутствие объяснили кишечной инфекцией.

Главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик сегодня подтвердил, что Араухо не примет участия и в завтрашнем матче с «Атлетико», отметив, что игрок пока не готов вернуться на поле.

Сообщается, что защитник испытывал серьезный психологический дискомфорт. Араухо попросил руководство предоставить ему время для восстановления, считая это оптимальным вариантом в сложившейся ситуации. Клуб пошeл ему навстречу.

Сроки возвращения капитана пока не определены. Ближайшие дни он проведeт рядом с семьeй, агентами и партнeрами по команде, которые осведомлены о его состоянии и уже выразили поддержку.