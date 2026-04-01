Левандовски: «Пришло время сказать «прощай»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски опубликовал после провала команды в отборе чемпионата мира-2026. Поляки вылетели от Швеции (2:3), пустив скандинавскую сборную на грядущий турнир.
«Пришло время сказать «прощай», – написал Левандовски в социальной сети, дав понять, что он заканчивает выступления за сборную Польши.
За сборную Польши Роберт Левандовски провел 165 матчей и забил 89 голов. На протяжении многих лет он был лидером, капитаном и главным бомбардиром национальной команды.
- 37-летний Левандовски в этом сезоне провел 37 матчей за «Барселону», забил 16 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с каталонским клубом истекает 30 июня этого года.
- «Барселона» готова предложить поляку контракт еще на один сезон с понижением зарплаты.
