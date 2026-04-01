Левандовски: «Пришло время сказать «прощай»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски опубликовал после провала команды в отборе чемпионата мира-2026. Поляки вылетели от Швеции (2:3), пустив скандинавскую сборную на грядущий турнир.

«Пришло время сказать «прощай», – написал Левандовски в социальной сети, дав понять, что он заканчивает выступления за сборную Польши.

За сборную Польши Роберт Левандовски провел 165 матчей и забил 89 голов. На протяжении многих лет он был лидером, капитаном и главным бомбардиром национальной команды.