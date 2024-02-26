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    • Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»

    Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»

    Станислав Черчесов раскрыл нюансы тренерской работы в зарубежных клубах.

    – У меня в «Ференцвароше» в раздевалке было 20 национальностей. Все разные, всех нужно понимать и принимать. Нужно работать, говорить, объяснять.

    В пятницу, например, наши ребята‑мусульмане должны быть в мечети. Я же работал в Грозном, делал тренировку на час раньше, и они успевали. Такие нюансы нужно понимать.

    Люди бывают разные. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране. Вот есть такой нюанс у меня в работе. Если бы я не делал этого, была бы какая‑то проблема.

    – Языковой барьер?

    – Я говорил по‑английски и по‑немецки, изъяснялся с командой. Когда я пришел в «Легию», было первое интервью на презентации. Меня спросили, как я буду в команде и как все вообще будет происходить.

    Понятно, что я сказал, что нужно поучить польский язык. Команда была непростая по характеру. Я пришел домой и понял, что сделал ошибку на этой пресс‑конференции.

    Тонкий момент. У меня был переводчик в команде – Адам, на следующий день я собрал всех и сказал: «Вы слышали мою пресс‑конференцию? Помните, что я сказал, что буду изучать язык, чтобы лучше вас понимать?» Они сказали: «Да». Стояли довольные. И я сказал им, если не будете знать русский язык через две недели, играть у меня не будете.

    Потом ко мне в тренерскую зашел переводчик и сказал: «Это что? Они не понимают». Понятное дело, что они не учили русский, но играли у меня, конечно.

    Но я показал, что на пресс‑конференции я под них подстроился, а в раздевалке они под меня будут подстраиваться. Все дружно встали в строй и пошли тренироваться.

    • Черчесов был в «Легии» с октября 2015-го по июнь 2016-го года.
    • За этот период он выиграл чемпионат и Кубок Польши.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 15:58
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