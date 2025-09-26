Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)

«Барселона» в 6-м туре Примеры обыграла выходца из Сегунды «Овьедо». Каталонцы уступали по ходу встречи.

Решающим оказался гол Роберта Левандовского. Еще два гола «Барсы» забили защитники.

«Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на два очка. «Овьедо» – в зоне вылета, имея одну победу в активе.