  • Главная
  • Новости
  • Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)

Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)

Сегодня, 00:25

«Барселона» в 6-м туре Примеры обыграла выходца из Сегунды «Овьедо». Каталонцы уступали по ходу встречи.

Решающим оказался гол Роберта Левандовского. Еще два гола «Барсы» забили защитники.

«Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на два очка. «Овьедо» – в зоне вылета, имея одну победу в активе.

Испания. Примера. 6 тур
Реал Ов - Барселона - 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Рейна, 33; 1:1 - Э. Гарсия, 56; 1:2 - Р. Левандовски, 70; 1:3 - Р. Араухо, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Польша. Экстракласа Барселона Реал Ов Левандовски Роберт
