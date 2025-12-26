Определен самый «безумный» европейский чемпионат

В турнирной таблице чемпионата Польши сложилась уникальная ситуация.

Лидером первой части сезона стала «Висла» из Плоцка, которая поднялась из низшей лиги и забралась на первое место после того как одержала ноль побед в пяти последних матчах.

После 18 туров первое и последнее места разделяют лишь 11 очков: математически это почти невозможно – такое может произойти раз в 500 лет, подсчитал телеграм-канал «Первый спорт».

В итоге лучшая команда лиги забила меньше голов, чем большинство представителей зоны вылета. По этим причинам польский чемпионат сейчас называют самой безумной лигой Европы.