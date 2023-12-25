Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шленск
|19
|12
|5
|2
|31:15
|+16
|41
|2.
|Ягеллония
|19
|11
|5
|3
|45:27
|+18
|38
|3.
|Легия
|20
|11
|4
|5
|30:22
|+8
|37
|4.
|Лех
|19
|9
|6
|4
|32:25
|+7
|33
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|35:22
|+13
|32
|6.
|Погонь
|19
|9
|3
|7
|34:23
|+11
|30
|7.
|Гурник З
|19
|7
|5
|7
|22:21
|+1
|26
|8.
|Сталь
|19
|7
|4
|8
|27:30
|-3
|25
|9.
|Заглембе
|19
|7
|4
|8
|22:31
|-9
|25
|10.
|Пяст
|18
|4
|12
|2
|18:14
|+4
|24
|11.
|Радомяк
|19
|6
|6
|7
|24:23
|+1
|24
|12.
|Видзев
|19
|6
|4
|9
|22:27
|-5
|22
|13.
|Краковия
|19
|4
|9
|6
|22:28
|-6
|21
|14.
|Пуща
|19
|5
|5
|9
|25:36
|-11
|20
|15.
|Варта
|19
|4
|7
|8
|20:26
|-6
|19
|16.
|Корона
|18
|3
|9
|6
|19:21
|-2
|18
|17.
|Рух
|20
|1
|10
|9
|22:35
|-13
|13
|18.
|ЛКС
|18
|2
|3
|13
|12:36
|-24
|9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ягеллония
|9
|8
|1
|0
|26:7
|+19
|25
|2.
|Ракув
|10
|7
|3
|0
|21:4
|+17
|24
|3.
|Лех
|10
|6
|2
|2
|22:12
|+10
|20
|4.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|18:9
|+9
|20
|5.
|Шленск
|9
|5
|3
|1
|15:7
|+8
|18
|6.
|Сталь
|9
|5
|2
|2
|17:11
|+6
|17
|7.
|Гурник З
|9
|5
|2
|2
|9:6
|+3
|17
|8.
|Пуща
|10
|4
|4
|2
|14:14
|0
|16
|9.
|Видзев
|9
|5
|0
|4
|10:11
|-1
|15
|10.
|Заглембе
|10
|4
|3
|3
|11:12
|-1
|15
|11.
|Погонь
|10
|4
|2
|4
|21:18
|+3
|14
|12.
|Пяст
|8
|3
|4
|1
|10:6
|+4
|13
|13.
|Радомяк
|10
|2
|5
|3
|12:11
|+1
|11
|14.
|Краковия
|10
|2
|5
|3
|15:19
|-4
|11
|15.
|Корона
|8
|2
|4
|2
|12:10
|+2
|10
|16.
|ЛКС
|10
|2
|3
|5
|9:19
|-10
|9
|17.
|Рух
|10
|1
|5
|4
|11:16
|-5
|8
|18.
|Варта
|9
|1
|3
|5
|6:11
|-5
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шленск
|10
|7
|2
|1
|16:8
|+8
|23
|2.
|Легия
|10
|5
|2
|3
|12:13
|-1
|17
|3.
|Погонь
|9
|5
|1
|3
|13:5
|+8
|16
|4.
|Радомяк
|9
|4
|1
|4
|12:12
|0
|13
|5.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|19:20
|-1
|13
|6.
|Варта
|10
|3
|4
|3
|14:15
|-1
|13
|7.
|Лех
|9
|3
|4
|2
|10:13
|-3
|13
|8.
|Пяст
|10
|1
|8
|1
|8:8
|0
|11
|9.
|Заглембе
|9
|3
|1
|5
|11:19
|-8
|10
|10.
|Краковия
|9
|2
|4
|3
|7:9
|-2
|10
|11.
|Гурник З
|10
|2
|3
|5
|13:15
|-2
|9
|12.
|Ракув
|8
|2
|2
|4
|14:18
|-4
|8
|13.
|Сталь
|10
|2
|2
|6
|10:19
|-9
|8
|14.
|Корона
|10
|1
|5
|4
|7:11
|-4
|8
|15.
|Видзев
|10
|1
|4
|5
|12:16
|-4
|7
|16.
|Рух
|10
|0
|5
|5
|11:19
|-8
|5
|17.
|Пуща
|9
|1
|1
|7
|11:22
|-11
|4
|18.
|ЛКС
|8
|0
|0
|8
|3:17
|-14
|0