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    Польша. Экстракласа - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шленск 19 12 5 2 31:15 +16 41
    2. Ягеллония 19 11 5 3 45:27 +18 38
    3. Легия 20 11 4 5 30:22 +8 37
    4. Лех 19 9 6 4 32:25 +7 33
    5. Ракув 18 9 5 4 35:22 +13 32
    6. Погонь 19 9 3 7 34:23 +11 30
    7. Гурник З 19 7 5 7 22:21 +1 26
    8. Сталь 19 7 4 8 27:30 -3 25
    9. Заглембе 19 7 4 8 22:31 -9 25
    10. Пяст 18 4 12 2 18:14 +4 24
    11. Радомяк 19 6 6 7 24:23 +1 24
    12. Видзев 19 6 4 9 22:27 -5 22
    13. Краковия 19 4 9 6 22:28 -6 21
    14. Пуща 19 5 5 9 25:36 -11 20
    15. Варта 19 4 7 8 20:26 -6 19
    16. Корона 18 3 9 6 19:21 -2 18
    17. Рух 20 1 10 9 22:35 -13 13
    18. ЛКС 18 2 3 13 12:36 -24 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ягеллония 9 8 1 0 26:7 +19 25
    2. Ракув 10 7 3 0 21:4 +17 24
    3. Лех 10 6 2 2 22:12 +10 20
    4. Легия 10 6 2 2 18:9 +9 20
    5. Шленск 9 5 3 1 15:7 +8 18
    6. Сталь 9 5 2 2 17:11 +6 17
    7. Гурник З 9 5 2 2 9:6 +3 17
    8. Пуща 10 4 4 2 14:14 0 16
    9. Видзев 9 5 0 4 10:11 -1 15
    10. Заглембе 10 4 3 3 11:12 -1 15
    11. Погонь 10 4 2 4 21:18 +3 14
    12. Пяст 8 3 4 1 10:6 +4 13
    13. Радомяк 10 2 5 3 12:11 +1 11
    14. Краковия 10 2 5 3 15:19 -4 11
    15. Корона 8 2 4 2 12:10 +2 10
    16. ЛКС 10 2 3 5 9:19 -10 9
    17. Рух 10 1 5 4 11:16 -5 8
    18. Варта 9 1 3 5 6:11 -5 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шленск 10 7 2 1 16:8 +8 23
    2. Легия 10 5 2 3 12:13 -1 17
    3. Погонь 9 5 1 3 13:5 +8 16
    4. Радомяк 9 4 1 4 12:12 0 13
    5. Ягеллония 10 3 4 3 19:20 -1 13
    6. Варта 10 3 4 3 14:15 -1 13
    7. Лех 9 3 4 2 10:13 -3 13
    8. Пяст 10 1 8 1 8:8 0 11
    9. Заглембе 9 3 1 5 11:19 -8 10
    10. Краковия 9 2 4 3 7:9 -2 10
    11. Гурник З 10 2 3 5 13:15 -2 9
    12. Ракув 8 2 2 4 14:18 -4 8
    13. Сталь 10 2 2 6 10:19 -9 8
    14. Корона 10 1 5 4 7:11 -4 8
    15. Видзев 10 1 4 5 12:16 -4 7
    16. Рух 10 0 5 5 11:19 -8 5
    17. Пуща 9 1 1 7 11:22 -11 4
    18. ЛКС 8 0 0 8 3:17 -14 0
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