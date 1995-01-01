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Соскучились по футболу? Посмотрите хайлайты финала Кубка России на RUTUBE
20:08
Экс-игрок «Интера» возглавил «Ювентус»
19:29
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«Атлетико» откроет академию в Казахстане
3
19:18
Месси назвал клуб, где завершит карьеру
3
19:01
Петржела назвал следующее место работы Семака
20
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Все новости
20:32
ЦСКА возьмет на выезд фаната-инвалида, который пострадал от действий авиакомпании «Победа»
20:15
Стало известно, что говорил Семак игрокам во время неудачной серии «Зенита»
2
20:00
Газизов оценил жеребьевку Фонбет Кубка России для «Динамо» Мх
19:12
Слуцкий из ЛДПР высказался о том, что люди путают его со Слуцким-тренером
3
18:55
Сергеев – о чемпионстве «Зенита»: «Это волшебство!»
9
18:45
Тарасов сломал ребра
5
18:33
Мостовой: «Такая у меня судьба: один из лучших игроков страны ни разу не работал в клубах»
5
18:24
Фото
Назван город проведения матча за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу
17
18:19
Реакция Игнашевича на предложение «Химок»
3
18:09
«Бешикташ» подаст в суд на журналиста за инсайд о переговорах с «Зенитом»
9
17:58
Семин высказался о будущем Дзюбы
1
17:45
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
4
17:33
Видео
Спартаковец Денисов показал, где проводит День России
2
17:26
Угальде – в заявке Коста-Рики на Кубок Америки
3
17:16
Самые представленные клубы на Евро-2024
2
17:06
Селихов рассказал о своей последней драке
2
16:56
«Зенит» готов отпустить Клаудиньо во «Фламенго», но с рядом условий
39
16:41
Фото
10 самых дорогих игроков, которые пропустят Евро-2024
16:25
Сергеев рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024
1
16:11
Стало известно, кто выступает инициатором возвращения Смолова в «Краснодар»
7
16:01
Генич сообщил о долге «Химок» перед ним 23-летней давности
6
15:55
Список клубов, которым предложили Джикию
6
15:47
ЦСКА зимой был готов вернуть Вагнера Лава – известна причина срыва трансфера
2
15:43
Фото
Алина Карапетян – обворожительная жена лучшего полузащитника РПЛ
15:34
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УЕФА представил приз лучшему бомбардиру Евро-2024
15:28
Хавбек «Баварии» пропустит Евро-2024 из-за болезни
1
15:20
«Интер» хочет продлит контракт с главным тренером
2
15:11
Источник назвал общую сумму трансфера двух игроков «Бешикташа» в «Зенит»
16
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1
Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
2
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
3
Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
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Мотор Люблин
Мотор Люблин
Город
Люблин
Дивизион
Польша-Оранж Экстракласса
Сайт
www.motorlublin.eu/
Стадион
Арена Люблин
Тренер
Матеуш Столарски
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