- 26 апреля 2022
- 15:58 Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался» 1
- 13:59 Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
- 25 апреля 2022
- 23:21 Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
- 21 апреля 2022
- 00:12 Жигулев вслед за Башкировым покинул польский «Заглембе» 1
- 13 апреля 2022
- 18:28 «Заглембе» расторг контракт с Башкировым не из-за политики («Матч ТВ»)
- 12 апреля 2022
- 19:59 «Заглембе» объявил о расторжении контракта с Башкировым
- 4 октября 2021
- 13:17 Жигулев: «Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но в Польше я прибавил в деньгах» 7
- 20 августа 2021
- 12:57 «Краснодар» объявил о переходе Жигулева в польский «Заглембе» 3
- 10:47 Sport24: Жигулев подписал контракт с польским «Заглембе»
- 27 июня 2020
- 10:27 Дубль россиянина Башкирова принес «Заглембе» победу над «Короной» в матче чемпионата Польши 1
- 26 февраля 2020
- 19:43 Видео Польский «Заглембе» объявил о подписании экс-хавбека «Рубина» Башкирова
- 25 февраля 2020
- 10:36 Sport24: Башкиров перейдет в польский «Заглембе» 3
- 20 января 2020
- 18:50 Товарищеский матч. «Динамо» разгромило польский «Заглембе», Игбун оформил хет-трик 3
- 17 февраля 2019
- 12:34 «Милан» интересуется 16-летним полузащитником «Заглембе» Зинеком 2
- 23 января 2018
- 20:34 «Кристал Пэлас» подписал защитника Яха, которым интересовался «Зенит»
- 31 августа 2017
- 15:00 Агент: «Вероятность перехода Яха в «Зенит» ничтожна» 2
- 30 августа 2017
- 17:22 Источник: «Зенит» договорился с «Заглембе» о переходе Яха 15
- 17 января 2017
- 09:35 Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов» 9