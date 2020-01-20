Товарищеский матч. «Динамо» разгромило польский «Заглембе», Игбун оформил хет-трик

В товарищеском матче в Турции «Динамо» одержало крупную победу над «Заглембе».

Форвард москвичей Сильвестр Игбун, выйдя на замену, забил три гола. Первый мяч «Динамо» забил Максимилиан Филипп. Еще один гол на счету Кирилла Панченко.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Заглембе» – 5:1 (1:0).

Состав «Динамо» на первый тайм: Шунин, Филипп, Юсупов, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Рауш, Шунич

Запасные: Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Игбун, Калинин, Жоаозиньо, Евгеньев, Лещук, Сангаре, Денисов, Каборе, Школик, Хильмарк.