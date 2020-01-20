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  • Товарищеский матч. «Динамо» разгромило польский «Заглембе», Игбун оформил хет-трик

Товарищеский матч. «Динамо» разгромило польский «Заглембе», Игбун оформил хет-трик

20 января 2020, 18:50
3

В товарищеском матче в Турции «Динамо» одержало крупную победу над «Заглембе».

Форвард москвичей Сильвестр Игбун, выйдя на замену, забил три гола. Первый мяч «Динамо» забил Максимилиан Филипп. Еще один гол на счету Кирилла Панченко.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Заглембе» – 5:1 (1:0).

Состав «Динамо» на первый тайм: Шунин, Филипп, Юсупов, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Рауш, Шунич

Запасные: Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Игбун, Калинин, Жоаозиньо, Евгеньев, Лещук, Сангаре, Денисов, Каборе, Школик, Хильмарк.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Динамо Заглембе Игбун Сильвестр
Комментарии (3)
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Hektor 84
1579547023
Точно Игбун??? Может это его друг которому скорую вызывали?
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Давид59
1579584432
В Польше, как и в Бельгии все сильнейшие играют за границей. Не удивлён. Вот Панченко удивил. Я думал его уже списали
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FanatSerj
1579622870
правильно, пусть почувствую как это в ворота забивать, чтобы потом не промахивались.
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