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Сильвестр Игбун
Сильвестр Игбун
Завершил карьеру
8 сентября 1990 (36), Лагос
#44 | Нападающий
173 см | 73 кг
Нигерия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Нижний Новгород» сообщил об уходе Игбуна и Ларсена
2022.03.16 20:37
«Нижний Новгород» – об Игбуне: «Настроение уйти присутствует, но пока он в команде»
2022.03.16 14:44
Игбун приостановил контакт с «Нижним Новгородом» («Чемпионат»)
2022.03.15 22:23
6
Фото
Игбун подписал с «Нижним Новгородом» контракт до конца сезона
2022.02.20 21:17
«Нижний Новгород» подписал Игбуна («Матч ТВ»)
2022.02.20 16:35
2
Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» («Чемпионат»)
2022.02.17 14:30
«Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну
2022.02.16 21:13
2
Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»
2022.01.08 10:32
1
Видео
«Динамо» расторгло контракт с Игбуном
2022.01.07 20:12
12
Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)
2022.01.02 13:01
5
Игбун близок к уходу из «Динамо»
2021.04.26 10:53
8
Захарян, Тюкавин, Игбун – в основе «Динамо»; Идову, Могилевец, Мирзов выйдут у «Химок»
2021.04.24 18:38
РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили
2020.08.10 18:52
13
Фото
«Динамо» выкупило Игбуна
2020.08.04 13:37
6
«Динамо» продлило контракты с Нойштедтером, Юсуповым, Жоаозиньо, Панченко и еще четырьмя игроками
2020.06.29 13:12
1
Агент Игбуна: «У Сильвестра нет коронавируса»
2020.05.19 10:38
«Рейтинг Букмекеров»: Игбун, Евгеньев и Сангаре – три игрока «Динамо», заболевшие коронавирусом
2020.05.19 08:07
3
Игбун: «Уже три недели никуда не выхожу»
2020.04.11 19:34
2
Игбун: «Семак – приятный человек, Гончаренко – жесткий тренер, который мнение футболистов особо не слушает»
2020.02.29 09:15
Евсеев: «Игбун ушел из «Уфы», и стало очень хорошо»
2020.02.14 16:48
5
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило польский «Заглембе», Игбун оформил хет-трик
2020.01.20 18:50
3
Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»
2020.01.16 18:59
4
Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС
2020.01.16 18:22
Видео
Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»
2020.01.16 17:04
9
Владелец квартиры Игбуна: «Я вызывал ему скорую»
2020.01.16 16:57
Фото
Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»
2020.01.16 15:56
1
«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна
2020.01.16 15:26
3
Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
2020.01.16 15:08
Игбун: «Как тренер Гончаренко сумасшедший. Семак отличается – он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями»
2019.12.13 13:21
5
Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»
2019.12.13 11:10
4
1
2
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