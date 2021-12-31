Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)

Хорошо пылил за Уфу.
Перешёл в Динамо, получил "московский оклад жалования" и на всё наплевал- - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
Теперь его придётся терпеть до окончания контракта.
Ничего - ошибки селекции у Динамо ТОЧЕЧНЫЕ: извлекут уроки.
«Динамо» хочет зимой разорвать контракт с форвардом Сильвестром Игбуном. Однако футболист отказывается покидать клуб.
Соглашение истекает летом.
- Нигериец перешел в «Динамо» в 2019 году из «Уфы».
- В сезоне РПЛ 31-летний игрок провел 10 матчей.
- Он стоит миллион евро.
Бывший журналист «Радио Спорт», болельщик «Динамо». Аудитория в телеграме - более двух тысяч подписчиков.