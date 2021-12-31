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    Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)

    «Динамо» хочет зимой разорвать контракт с форвардом Сильвестром Игбуном. Однако футболист отказывается покидать клуб.

    Соглашение истекает летом.

    • Нигериец перешел в «Динамо» в 2019 году из «Уфы».
    • В сезоне РПЛ 31-летний игрок провел 10 матчей.
    • Он стоит миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

    Бывший журналист «Радио Спорт», болельщик «Динамо». Аудитория в телеграме - более двух тысяч подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18354

      derrik2000 22 минуты назад

      Хорошо пылил за Уфу.
      Перешёл в Динамо, получил "московский оклад жалования" и на всё наплевал- - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
      Теперь его придётся терпеть до окончания контракта.
      Ничего - ошибки селекции у Динамо ТОЧЕЧНЫЕ: извлекут уроки.

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      Рейтинг: +875

      Борисыч1 34 минуты назад

      Да пусть себе бегает, пока места в легах хватает. Он хорош, когда нужно выигрышную концовку доиграть - прекрасно верх снимает в нашей штрафной.

      0
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      Рейтинг: +451

      Янвapь 69 1 час назад

      Надо было бананом поманить

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      Рейтинг: +15191

      paracetamol 1 час назад

      Я вообще удивился, когда этого остолопа взяли!

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