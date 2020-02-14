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Евсеев: «Игбун ушел из «Уфы», и стало очень хорошо»

14 февраля 2020, 16:48
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал летний переход Сильвестра Игбуна в московское «Динамо».

– Отпуская Игбуна в «Динамо», вы серьезно рисковали. Все-таки лишались опытного нападающего, способного решать исходы встреч?

– Знаете, вот Слай ушел и стало очень хорошо.

– В смысле?

– В тренировочном процессе, в играх.

– А он какой-то сложный, проблемный человек?

– Нет. Просто так сложились обстоятельства. У нас сохранились нормальные отношения. Да, Слай – лидер, мастеровитый, качественный игрок, в Уфе его любят. Но так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому, Считаю, у нас неплохие показатели и в матчах, и в тренировочном процессе.

Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий, – сказал Евсеев.

  • Игбун должен вернуться в Уфу по окончании сезона.
  • В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей, забил два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Игбун Сильвестр Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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VGreen
1581688831
вот и отлично
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koli4ka
1581692025
уфимский неймар ушёл...запахло озоном!!!
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paracetamol
1581699215
Правильно, гнать надо всех ч-ж!
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DOCTOR PENALTY
1581699229
Отправьте ещё парочку игбунов куда-нибудь и будете претендовать на медали.
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