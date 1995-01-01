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    Евсеев: «Игбун ушел из «Уфы», и стало очень хорошо»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал летний переход Сильвестра Игбуна в московское «Динамо».

    – Отпуская Игбуна в «Динамо», вы серьезно рисковали. Все-таки лишались опытного нападающего, способного решать исходы встреч?

    – Знаете, вот Слай ушел и стало очень хорошо.

    – В смысле?

    – В тренировочном процессе, в играх.

    – А он какой-то сложный, проблемный человек?

    – Нет. Просто так сложились обстоятельства. У нас сохранились нормальные отношения. Да, Слай – лидер, мастеровитый, качественный игрок, в Уфе его любят. Но так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому, Считаю, у нас неплохие показатели и в матчах, и в тренировочном процессе.

    Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий, – сказал Евсеев.

    • Игбун должен вернуться в Уфу по окончании сезона.
    • В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей, забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1154

      koli4ka 17 минут назад

      уфимский неймар ушёл...запахло озоном!!!

      0
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      Рейтинг: +1405

      VGreen 1 час назад

      вот и отлично

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