Евсеев: «Игбун ушел из «Уфы», и стало очень хорошо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал летний переход Сильвестра Игбуна в московское «Динамо».

– Отпуская Игбуна в «Динамо», вы серьезно рисковали. Все-таки лишались опытного нападающего, способного решать исходы встреч?

– Знаете, вот Слай ушел и стало очень хорошо.

– В смысле?

– В тренировочном процессе, в играх.

– А он какой-то сложный, проблемный человек?

– Нет. Просто так сложились обстоятельства. У нас сохранились нормальные отношения. Да, Слай – лидер, мастеровитый, качественный игрок, в Уфе его любят. Но так получилось, что с его уходом команда раскрылась по-новому, Считаю, у нас неплохие показатели и в матчах, и в тренировочном процессе.

Раньше Игбун мог в одиночку решить эпизод. Где-то ребята подсознательно надеялись на него. А сейчас все поняли, что мы можем добиваться побед, решать задачи за счет командных действий, – сказал Евсеев.