Захарян, Тюкавин, Игбун – в основе «Динамо»; Идову, Могилевец, Мирзов выйдут у «Химок»

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв, Захарян, Шиманьски, Игбун, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичeв, Школик, Моро, Комличенко.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышeв, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

Матч начнется в 19:00 по Москве.