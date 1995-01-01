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    Захарян, Тюкавин, Игбун – в основе «Динамо»; Идову, Могилевец, Мирзов выйдут у «Химок»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв, Захарян, Шиманьски, Игбун, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Лесовой, Липовой, Москвичeв, Школик, Моро, Комличенко.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себаи.

    Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Камышeв, Корян, Конате, Алиев, Глушенков.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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