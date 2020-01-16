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  • Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

16 января 2020, 17:04
9

Вместо форварда «Динамо» Сильвестра Игбуна в столичную больницу забрали его друга, который представился чужими документами, чтобы лечиться за счет «Динамо», пишет телеграм-канал Mash.

«Сегодня в столичную клинику забрали Сильвестра Игбуна — так думали врачи, так думал даже владелец квартиры. Человек представлялся игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС (чтоб все забесплатно прошло).

Олучи (так, скорее всего, зовут парня) даже и сейчас не выходит из амплуа – фоткается с людьми и ждет помощи врачей. Только это не Игбун, потому что Игбун в Турции. А вот почему его документы и личность использует близкий приятель (у них в инсте совместные фотки), еще только стоит установить», – говорится в сообщении.

Mash также опубликовал видео, на котором приятель Игбуна в больнице фотографируется с врачами, выдавая себя за футболиста.

Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

Источник: Телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
Комментарии (9)
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Пельш 1
1579184278
красавец, не зря в России жил или живёт. Научился наё...вать!
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серега кашин
1579185056
все негры хитрожопые
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Старикан
1579185213
Обоих на кол!
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sochi-2013
1579186413
Дебил. Это уголовная статья- мошенничество.
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paracetamol
1579190549
Рожи черные, одного от другого не отличишь.
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7582145698
1579190696
Скорее всего это - Игбун, а в Турции тренируется его друг. Годы в России прошли не зря.
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InterMilLano1908
1579195046
Ну вообще же не похожи
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Migele
1579206494
Жили у бабуси два очень черных гуся)))
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zigbert
1579271049
Схожесть есть. Тем более если медики не сумели отличить сразу.
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