Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

Вместо форварда «Динамо» Сильвестра Игбуна в столичную больницу забрали его друга, который представился чужими документами, чтобы лечиться за счет «Динамо», пишет телеграм-канал Mash.

«Сегодня в столичную клинику забрали Сильвестра Игбуна — так думали врачи, так думал даже владелец квартиры. Человек представлялся игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС (чтоб все забесплатно прошло).

Олучи (так, скорее всего, зовут парня) даже и сейчас не выходит из амплуа – фоткается с людьми и ждет помощи врачей. Только это не Игбун, потому что Игбун в Турции. А вот почему его документы и личность использует близкий приятель (у них в инсте совместные фотки), еще только стоит установить», – говорится в сообщении.

Mash также опубликовал видео, на котором приятель Игбуна в больнице фотографируется с врачами, выдавая себя за футболиста.

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