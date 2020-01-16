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    Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

    Вместо форварда «Динамо» Сильвестра Игбуна в столичную больницу забрали его друга, который представился чужими документами, чтобы лечиться за счет «Динамо», пишет телеграм-канал Mash.

    «Сегодня в столичную клинику забрали Сильвестра Игбуна — так думали врачи, так думал даже владелец квартиры. Человек представлялся игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский ДМС (чтоб все забесплатно прошло).

    Олучи (так, скорее всего, зовут парня) даже и сейчас не выходит из амплуа – фоткается с людьми и ждет помощи врачей. Только это не Игбун, потому что Игбун в Турции. А вот почему его документы и личность использует близкий приятель (у них в инсте совместные фотки), еще только стоит установить», – говорится в сообщении.

    Mash также опубликовал видео, на котором приятель Игбуна в больнице фотографируется с врачами, выдавая себя за футболиста.

    Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

    «Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

    Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    16.01.2020 17:04
    Комментарии10
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      Рейтинг: +115

      Migele 13 часов назад

      Жили у бабуси два очень черных гуся)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3211

      InterMilLano1908 16 часов назад

      Ну вообще же не похожи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      7582145698 18 часов назад

      Скорее всего это - Игбун, а в Турции тренируется его друг. Годы в России прошли не зря.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4779

      paracetamol 18 часов назад

      Рожи черные, одного от другого не отличишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      ZENIT****** 18 часов назад

      Да,он у нас уже многому научился,вот хитруля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      DMитрий 18 часов назад

      Мда, это вам не в офшоры миллионы выводить! А ну ка обоих чепушил в Сибирь на лесопил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3998

      sochi-2013 19 часов назад

      Дебил. Это уголовная статья- мошенничество.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5719

      Старикан 19 часов назад

      Обоих на кол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4416

      серега кашин 19 часов назад

      все негры хитрожопые

      4
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      Рейтинг: +656

      Пельш 1 19 часов назад

      красавец, не зря в России жил или живёт. Научился наё...вать!

      6
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