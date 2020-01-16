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    Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

    Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун опубликовал видео в инстаграме после того, как в сети появилась информацию о его экстренной госпитализации в Москве.

    «Всем привет, это Слай! «Я в Анталье с командой, на предсезонной подготовке. Сегодня была тяжелая тренировка» – сказал Игбун.

    • 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
    • Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
    • В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

    Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

    «Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

    Источник: инстаграм Сильвестра Игбуна

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    16.01.2020 15:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +223

      Fetax 16 часов назад

      тoт случай кoгда пишет грамoтнее бoльшинства рoссийских футбoлистoв

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      Рейтинг: +1024

      DMитрий 17 часов назад

      Ибуны наших дурят!!!

      0
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      Рейтинг: +74

      Fandorine 19 часов назад

      "Вашу маму и там и тут передают. До чего техника дошла" (Зима в Простоквашино)

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