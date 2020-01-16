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  • Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

16 января 2020, 15:56
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Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун опубликовал видео в инстаграме после того, как в сети появилась информацию о его экстренной госпитализации в Москве.

«Всем привет, это Слай! «Я в Анталье с командой, на предсезонной подготовке. Сегодня была тяжелая тренировка» – сказал Игбун.

  • 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
  • Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
  • В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

Источник: инстаграм Сильвестра Игбуна
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
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