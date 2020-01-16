Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун опубликовал видео в инстаграме после того, как в сети появилась информацию о его экстренной госпитализации в Москве.

«Всем привет, это Слай! «Я в Анталье с командой, на предсезонной подготовке. Сегодня была тяжелая тренировка» – сказал Игбун.

10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.

Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.

В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна