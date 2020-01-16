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    «Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

    «Динамо» прокомментировало информацию о том, что форвард Сильвестр Игбун госпитализирован в Москве.

    «Данная информация не соответствует действительности. Игбун находится в расположении клуба и проводит тренировки», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    Кроме того, в четверг москвичи в твиттере публиковали фото, на котором Игбун делает упражнения вместе с остальной командой.

    • 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
    • Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
    • В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

    Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.01.2020 15:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1227

      alarm 21 час назад

      зря зулус игбун пошёл в двенамо. вот тиаго силва уже в курсе, что надо держаться подальше от этого заразного недоклуба.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Shotlandets86 > alarm 20 часов назад

      Заквакали глорики недоклуба с болот.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3953

      Добрый Бобер 21 час назад

      По-моему, кто-то п..дит...

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