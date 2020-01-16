«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

«Динамо» прокомментировало информацию о том, что форвард Сильвестр Игбун госпитализирован в Москве.
«Данная информация не соответствует действительности. Игбун находится в расположении клуба и проводит тренировки», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
Кроме того, в четверг москвичи в твиттере публиковали фото, на котором Игбун делает упражнения вместе с остальной командой.
- 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
- Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
- В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Р-Спорт»