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«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

16 января 2020, 15:26
3

«Динамо» прокомментировало информацию о том, что форвард Сильвестр Игбун госпитализирован в Москве.

«Данная информация не соответствует действительности. Игбун находится в расположении клуба и проводит тренировки», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Кроме того, в четверг москвичи в твиттере публиковали фото, на котором Игбун делает упражнения вместе с остальной командой.

  • 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
  • Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
  • В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
Комментарии (3)
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Добрый Бобер
1579178151
По-моему, кто-то п..дит...
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zigbert
1579269905
Вот это подстава.
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