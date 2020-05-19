«Рейтинг Букмекеров»: Игбун, Евгеньев и Сангаре – три игрока «Динамо», заболевшие коронавирусом

Стали известны имена трех футболистов «Динамо», сдавшие положительные пробы на коронавирус.

По информации источника, это нападающий Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

В клубе COVID-19 диагностирован у директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.

Накануне коронавирус обнаружили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и у защитника «Рубина» Константина Плиева , который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за московское «Динамо».

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