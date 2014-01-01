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    «Рейтинг Букмекеров»: Игбун, Евгеньев и Сангаре – три игрока «Динамо», заболевшие коронавирусом

    Стали известны имена трех футболистов «Динамо», сдавшие положительные пробы на коронавирус.

    По информации источника, это нападающий Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

    В клубе COVID-19 диагностирован у директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.

    ⚡ Арустамян: у троих игроков «Динамо» выявлен коронавирус

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8831

      ufos73 1 час назад

      Вех с завершением чемпа, и новым (старым) кабинетным чемпионом! ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +917

      New Life > ufos73 56 минут назад

      Это вести из помойки. Нужно официальное подтверждение от Динамо.

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