«Рейтинг Букмекеров»: Игбун, Евгеньев и Сангаре – три игрока «Динамо», заболевшие коронавирусом

Стали известны имена трех футболистов «Динамо», сдавшие положительные пробы на коронавирус.
По информации источника, это нападающий Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.
В клубе COVID-19 диагностирован у директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.
- Накануне коронавирус обнаружили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и у защитника «Рубина» Константина Плиева, который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за московское «Динамо».
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Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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