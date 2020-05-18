Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    ⚡ Артустамян: у троих игроков «Динамо» выявлен коронавирус

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что три футболиста московского «Динамо» заразились коронавирусом.

    «Вчера команда «Динамо» прошла тест на короновирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у троих футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждeм официальной информации от клуба», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2020 23:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      GreyDM 18 минут назад

      результаты тестов становятся известны через 48 часов... так что не верю я..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98842
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76645
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru