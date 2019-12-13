Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун сообщил, что не сталкивался с расизмом в России.

«Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу сказать так же, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет — ни разу.

Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают — кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать — лучше делать свою работу», — сказал нигерийский футболист.