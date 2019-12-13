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  • Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»

Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»

13 декабря 2019, 11:10
4

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун сообщил, что не сталкивался с расизмом в России.

«Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу сказать так же, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет — ни разу.

Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают — кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать — лучше делать свою работу», — сказал нигерийский футболист.

  • Игбун выступает в России с 2015 года.
  • На протяжении четырех лет форвард играл за «Уфу», а этим летом перешел в «Динамо».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
Комментарии (4)
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VGreen
1576226462
адекватный черный!
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Olymp2
1576240477
Расизм в Англии, когда игрока за невинную шутку в адрес черного друга и партнера гнобят не по-детски! Вот это расизм!!! в отношении белых!
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За_чистый_футбол
1576241707
да в англии белых чморят будь здоров, не хуже нормальных мужиков по сравнению с гомосеками
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general.lizyukov
1576256014
Силя, ты мегакрут!!!
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