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    Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»

    Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун сообщил, что не сталкивался с расизмом в России.

    «Люди в разговоре со мной часто называют Россию расистской страной. Но как я могу сказать так же, если никогда не сталкивался здесь с расизмом? За пять лет — ни разу.

    Знаю, что это происходит, в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как футболисты на это реагируют. Кидают на поле банан или ухают — кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать — лучше делать свою работу», — сказал нигерийский футболист.

    • Игбун выступает в России с 2015 года.
    • На протяжении четырех лет форвард играл за «Уфу», а этим летом перешел в «Динамо».

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1438

      VGreen 22 минуты назад

      адекватный черный!

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