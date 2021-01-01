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«Нижний Новгород» сообщил об уходе Игбуна и Ларсена

Два легионера покинули «Нижний Новгород». Речь идет о Ларсе Ларсене и Сильвестре Игбуне. Оба – зимние новички.

«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника Ларса Ольдена Ларсена. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершен.

По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Игбуном», – написали нижегородцы.

  • Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо».
  • Он провел 2 матча за «Нижний Новгород».
  • Ларсен успел провести в РПЛ 3 игры.

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Источник: телеграм-канал «Нижнего Новгорода»

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