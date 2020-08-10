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  • РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили

РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили

10 августа 2020, 18:52
13

В первом туре сезона РПЛ «Динамо» оказалось сильнее «Урала». Гости забили по голу в каждом тайме.

«Динамо» предстоит пройти квалификацию Лиги Европы, а в следующем туре команда примет «Ротор» (15 сентября).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Калинин, Егорычев (Шабалин, 77), Араторе, Августиняк, Панюков (Караев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Н'Жи (Слепов, 89).

Предупреждения: Егорычев, 22; Ароян, 77; Араторе, 90+4 – Паршивлюк, 48; Филипп. 72; Слепов, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Н'Жи Клинтон Игбун Сильвестр
Комментарии (13)
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Просто-333
1597074884
Да красавцы, что и говорить. С победой!!!
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GreyDM
1597075080
почему-то был уверен...
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derrik2000
1597075115
Игроки Динамо были помастеровитее игроков Урала в этом матче. Урал даже как-то огорчил таким уровнем мастерства, как командного, так и индивидуального. Победа заслуженна.
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Из Твери Леха
1597075847
Мне кажется Динамо не обосрутся, как туляки и пройдут в группу ЛЕ.
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KOLBIS
1597076033
Голы забили...Такое ощущение,что не наш чемпионат...Как Аталанта скоро будем)))...Ну а так с победой конечно!!!...
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arrivalgist
1597076266
По делу вообщем то ))
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portero
1597076906
Урал куча ошибок при игре в пас и обрезов, не зря в прошлом году много пропускали.... а Динамо могло и больше наклепать....
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Алехсбургер.
1597078372
жалко,что не Карапузов и Евгеньев...) Black Lives Matter
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alex1951
1597078935
Спасибо за победу афро-динамовцы! Нюх не терять! Так держать!
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GoLenaStop
1597082759
...Игбун (Карапузов), Н'Жи (Слепов)... Игбун и Н'Жи - ведь это позывные наших парней под прикрытием Карапузова и Слепова из московской полиции !!! Как умеют перевоплощаться! И сами себя поменяли - никто и не заметил! ХИ!
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