РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили

В первом туре сезона РПЛ «Динамо» оказалось сильнее «Урала». Гости забили по голу в каждом тайме.

«Динамо» предстоит пройти квалификацию Лиги Европы, а в следующем туре команда примет «Ротор» (15 сентября).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Калинин, Егорычев (Шабалин, 77), Араторе, Августиняк, Панюков (Караев, 71).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Н'Жи (Слепов, 89).

Предупреждения: Егорычев, 22; Ароян, 77; Араторе, 90+4 – Паршивлюк, 48; Филипп. 72; Слепов, 90+1.

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