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    РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили

    В первом туре сезона РПЛ «Динамо» оказалось сильнее «Урала». Гости забили по голу в каждом тайме.

    «Динамо» предстоит пройти квалификацию Лиги Европы, а в следующем туре команда примет «Ротор» (15 сентября).

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Н’Жи, 38; 0:2 – Игбун, 60.

    «Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин (Емельянов, 62), Бикфалви, Калинин, Егорычев (Шабалин, 77), Араторе, Августиняк, Панюков (Караев, 71).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов, 77), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски (Филипп, 72), Комличенко (Грулев, 89), Игбун (Карапузов, 77), Н'Жи (Слепов, 89).

    Предупреждения: Егорычев, 22; Ароян, 77; Араторе, 90+4 – Паршивлюк, 48; Филипп. 72; Слепов, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9

      sago31 17 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " kaop ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +8323

      alex1951 48 минут назад

      Спасибо за победу афро-динамовцы!
      Нюх не терять!
      Так держать!

      1
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      Рейтинг: +1085

      Алехсбургер. 57 минут назад

      жалко,что не Карапузов и Евгеньев...)
      Black Lives Matter

      1
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      Рейтинг: +40796

      portero 1 час назад

      Урал куча ошибок при игре в пас и обрезов, не зря в прошлом году много пропускали....
      а Динамо могло и больше наклепать....

      2
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      Рейтинг: +445

      arrivalgist 1 час назад

      По делу вообщем то ))

      2
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      Рейтинг: +8448

      KOLBIS 1 час назад

      Голы забили...Такое ощущение,что не наш чемпионат...Как Аталанта скоро будем)))...Ну а так с победой конечно!!!...

      1
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      Рейтинг: +1701

      Из Твери Леха 1 час назад

      Мне кажется Динамо не обосрутся, как туляки и пройдут в группу ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +1830

      neim 1 час назад

      Победе Динамо конечно рад, но ... хочется большего. Красивой, сильной игры во всех линиях, уверенного владения мячом и быстрых и осмысленных комбинаций.

      0
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      Рейтинг: +9478

      derrik2000 1 час назад

      Игроки Динамо были помастеровитее игроков Урала в этом матче.
      Урал даже как-то огорчил таким уровнем мастерства, как командного, так и индивидуального.
      Победа заслуженна.

      3
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      Рейтинг: +563

      GreyDM 1 час назад

      почему-то был уверен...

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