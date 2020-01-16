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  • Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС

Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС

16 января 2020, 18:22

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун может подвергнуться санкциям за то, что его друг получал медпомощь по его полису ДМС.

«Информацию о проверке нам подтвердили представители больницы, куда пришел друг футболиста под чужим именем с динамовским ДМС. В случае если нарушения подтвердятся, футболиста могут лишить медицинской страховки», – пишет телеграм-канал Mash.

  • В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.
  • Футболист при этом находился на сборах в Турции.
  • По информации Mash, по документам Игбуна в больницу забрали его друга.

Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»


Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
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