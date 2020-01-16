Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун может подвергнуться санкциям за то, что его друг получал медпомощь по его полису ДМС.

«Информацию о проверке нам подтвердили представители больницы, куда пришел друг футболиста под чужим именем с динамовским ДМС. В случае если нарушения подтвердятся, футболиста могут лишить медицинской страховки», – пишет телеграм-канал Mash.

В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.

Футболист при этом находился на сборах в Турции.

По информации Mash, по документам Игбуна в больницу забрали его друга.

Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»



