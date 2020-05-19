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    Агент Игбуна: «У Сильвестра нет коронавируса»

    Агент Аллан Бек, чей клиент нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун, опроверг информацию о том, что у его клиента выявлен коронавирус.

    «Нет, у Игбуна нет коронавируса. То, что написали – это фэйк-ньюз», – заявил агент игрока.

    • Вчера стало известно, что три футболиста московского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус.
    • По информации «Рейтинга Букмекеров», заразились форвард Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

    ⚡ Арустамян: у троих игроков «Динамо» выявлен коронавирус

    Источник: Sport24

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