Агент Игбуна: «У Сильвестра нет коронавируса»

Агент Аллан Бек, чей клиент нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун, опроверг информацию о том, что у его клиента выявлен коронавирус.

«Нет, у Игбуна нет коронавируса. То, что написали – это фэйк-ньюз», – заявил агент игрока.

Вчера стало известно, что три футболиста московского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации «Рейтинга Букмекеров», заразились форвард Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

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