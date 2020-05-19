Агент Игбуна: «У Сильвестра нет коронавируса»

Агент Аллан Бек, чей клиент нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун, опроверг информацию о том, что у его клиента выявлен коронавирус.
«Нет, у Игбуна нет коронавируса. То, что написали – это фэйк-ньюз», – заявил агент игрока.
- Вчера стало известно, что три футболиста московского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус.
- По информации «Рейтинга Букмекеров», заразились форвард Сильвестр Игбун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.
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Источник: Sport24