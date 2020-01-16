Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»

Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»

16 января 2020, 18:59
4

Олучи, приятель нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, рассказал об инциденте с подменой полиса.

Друг футболиста приехал в Москву из Нигерии пару месяцев назад и жил у Игбуна. Также Олучи работал на игрока.

«Я жил в квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет. Я не хотел этого делать, просто мне стало плохо», – сказал Олучи, передает телеграм-канал Mash.

По его словам, он взял с полки ДМС Игбуна, чтобы его смогли принять врачи.

Сообщается, что футболист узнал об инциденте, он позвонил Олучи и сказал, что у того есть 10 минут, чтобы покинуть квартиру.

  • В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.
  • Футболист при этом находился на сборах в Турции.

Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС


Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1579192817
хороший друг
Ответить
Hektor 84
1579195617
Странно. А владелец квартиры говорит что скорую вызывал по просьбе Игбуна.
Ответить
ruded
1579210553
вроде на одно лицо... в чем проблема?
Ответить
FanatSerj
1579242663
Не ну каким бы расистом не был, человеку плохо, скорая из без полиса должна первую помощь оказать, пару раз так было из за того, что полис был не в месте вызова скорой и ничего норм. А вот уже в больничку то да по полису. А вообще конечно писец футбольная новость...... какому то негру стало плохо .... даже не Игбуну, зачем это здесь?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+