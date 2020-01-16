Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»

Не ну каким бы расистом не был, человеку плохо, скорая из без полиса должна первую помощь оказать, пару раз так было из за того, что полис был не в месте вызова скорой и ничего норм. А вот уже в больничку то да по полису.
А вообще конечно писец футбольная новость...... какому то негру стало плохо .... даже не Игбуну, зачем это здесь?
Олучи, приятель нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, рассказал об инциденте с подменой полиса.
Друг футболиста приехал в Москву из Нигерии пару месяцев назад и жил у Игбуна. Также Олучи работал на игрока.
«Я жил в квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет. Я не хотел этого делать, просто мне стало плохо», – сказал Олучи, передает телеграм-канал Mash.
По его словам, он взял с полки ДМС Игбуна, чтобы его смогли принять врачи.
Сообщается, что футболист узнал об инциденте, он позвонил Олучи и сказал, что у того есть 10 минут, чтобы покинуть квартиру.
- В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.
- Футболист при этом находился на сборах в Турции.
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