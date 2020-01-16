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    Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»

    Олучи, приятель нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, рассказал об инциденте с подменой полиса.

    Друг футболиста приехал в Москву из Нигерии пару месяцев назад и жил у Игбуна. Также Олучи работал на игрока.

    «Я жил в квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет. Я не хотел этого делать, просто мне стало плохо», – сказал Олучи, передает телеграм-канал Mash.

    По его словам, он взял с полки ДМС Игбуна, чтобы его смогли принять врачи.

    Сообщается, что футболист узнал об инциденте, он позвонил Олучи и сказал, что у того есть 10 минут, чтобы покинуть квартиру.

    • В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.
    • Футболист при этом находился на сборах в Турции.

    Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо»

    Mash: больница и страховая компания проверят незаконное использование полиса Игбуна. Форварда «Динамо» могут лишить ДМС


    Источник: телеграм-канал Mash

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    16.01.2020 18:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6468

      FanatSerj 3 часа назад

      Не ну каким бы расистом не был, человеку плохо, скорая из без полиса должна первую помощь оказать, пару раз так было из за того, что полис был не в месте вызова скорой и ничего норм. А вот уже в больничку то да по полису.
      А вообще конечно писец футбольная новость...... какому то негру стало плохо .... даже не Игбуну, зачем это здесь?

      1
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      Рейтинг: +847

      ruded 12 часов назад

      вроде на одно лицо... в чем проблема?

      0
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 16 часов назад

      Странно. А владелец квартиры говорит что скорую вызывал по просьбе Игбуна.

      2
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      Рейтинг: +9184

      DeStar 17 часов назад

      хороший друг

      3
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