Друг Игбуна: «Я жил в его квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет»

Олучи, приятель нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, рассказал об инциденте с подменой полиса.

Друг футболиста приехал в Москву из Нигерии пару месяцев назад и жил у Игбуна. Также Олучи работал на игрока.

«Я жил в квартире, когда его не было в Москве. Слай меня убьет. Я не хотел этого делать, просто мне стало плохо», – сказал Олучи, передает телеграм-канал Mash.

По его словам, он взял с полки ДМС Игбуна, чтобы его смогли принять врачи.

Сообщается, что футболист узнал об инциденте, он позвонил Олучи и сказал, что у того есть 10 минут, чтобы покинуть квартиру.

В четверг появилось информация, что Игбуна экстренно госпитализировали в Москве.

Футболист при этом находился на сборах в Турции.

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