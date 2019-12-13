Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игбун: «Как тренер Гончаренко сумасшедший. Семак отличается – он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями»

Игбун: «Как тренер Гончаренко сумасшедший. Семак отличается – он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями»

13 декабря 2019, 13:21
5

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнил главных тренеров ЦСКА и «Зенита» Виктора Гончаренко и Сергея Семака.

«Гончаренко постоянно шутил? Ну, не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока «Уфы», у которого прозвенел телефон — а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жесткий.

Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Все не зря: при Гончаренко об «Уфе» заговорили всерьез — когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставили Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведет клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за «Уфу», а в октябре благодаря голу Н`Жи «Динамо» победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко: он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контракта с тренером, не люблю брататься с ним — но для команды это плюс», — сказал Игбун.

  • Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году.
  • Семак возглавлял уфимский клуб с декабря 2016-го по май 2018 года.
  • Игбун выступает в России с 2015 года. На протяжении четырех лет форвард играл за «Уфу», а этим летом перешел в «Динамо».

Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Зенит ЦСКА Игбун Сильвестр Гончаренко Виктор Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Olymp2
1576240697
Молодец парень, а поди по-русски то не ахти
Ответить
starche
1576241394
Гончар просто слабак.
Ответить
De_Frenki
1576248999
тебе почем знать чешешь здесь...
Ответить
lotsman
1576312436
"Как тренер Гончаренко сумасшедший." - Нельзя казнить помиловать. Писаки, блин.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+