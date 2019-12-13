Игбун: «Как тренер Гончаренко сумасшедший. Семак отличается – он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями»

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнил главных тренеров ЦСКА и «Зенита» Виктора Гончаренко и Сергея Семака.

«Гончаренко постоянно шутил? Ну, не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока «Уфы», у которого прозвенел телефон — а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жесткий.

Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Все не зря: при Гончаренко об «Уфе» заговорили всерьез — когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставили Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведет клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за «Уфу», а в октябре благодаря голу Н`Жи «Динамо» победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко: он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контракта с тренером, не люблю брататься с ним — но для команды это плюс», — сказал Игбун.

Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016 году.

Семак возглавлял уфимский клуб с декабря 2016-го по май 2018 года.

Игбун выступает в России с 2015 года. На протяжении четырех лет форвард играл за «Уфу», а этим летом перешел в «Динамо».

Игбун: «Люди часто называют Россию расистской страной. Но за пять лет здесь я ни разу не сталкивался с этим»



