Игбун: «Уже три недели никуда не выхожу»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о самоизоляции. По его словам, ему непросто быть дома.

«Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажер и мне надо было его забрать. Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы вернемся в привычный ритм игр и тренировок», – сказал Игбун.