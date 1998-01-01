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    Игбун: «Уже три недели никуда не выхожу»

    Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о самоизоляции. По его словам, ему непросто быть дома.

    «Дома я делаю практически все то же самое, что и обычно. Я довольно домашний человек и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда покинул четыре стены, это был тот самый случай, когда привезли велотренажер и мне надо было его забрать. Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы вернемся в привычный ритм игр и тренировок», – сказал Игбун.

    • Форвард принадлежит «Уфе».
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 103000 человек.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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