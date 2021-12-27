«Нижний Новгород» подписал Игбуна («Матч ТВ»)

Бывший нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода».

31-летний форвард подписал контракт до конца сезона с возможностью продления, но без обязательной активации этого пункта.

Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо». Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.

В этом сезоне форвард провел 10 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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