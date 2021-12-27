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    «Нижний Новгород» подписал Игбуна («Матч ТВ»)

    Бывший нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода».

    31-летний форвард подписал контракт до конца сезона с возможностью продления, но без обязательной активации этого пункта.

    • Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо». Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.
    • В этом сезоне форвард провел 10 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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    Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» («Чемпионат»)

    «Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну

    Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3867

      PAREVG. 1 час назад

      Никак мартыхай домой не хочет.
      Хотя там любимая пальма без него сохнет, рлить некому...

      0
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      Рейтинг: +331

      orlovcar 2 часа назад

      удачи

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