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    Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» («Чемпионат»)

    Бывший нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

    По информации «Чемпионата», 31-летний нигериец прошел медосмотр перед переходом в команду Александра Кержакова.

    Сообщалось, что Игбун подпишет контракт на полгода с опцией продления.

    • Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо». Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.
    • В текущем сезоне форвард забил 1 гол в 12 матчах.
    • «Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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