Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» («Чемпионат»)

Бывший нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
По информации «Чемпионата», 31-летний нигериец прошел медосмотр перед переходом в команду Александра Кержакова.
Сообщалось, что Игбун подпишет контракт на полгода с опцией продления.
- Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо». Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.
- В текущем сезоне форвард забил 1 гол в 12 матчах.
- «Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.
«Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну
Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»