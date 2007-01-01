Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород» («Чемпионат»)

Бывший нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

По информации «Чемпионата», 31-летний нигериец прошел медосмотр перед переходом в команду Александра Кержакова.

Сообщалось, что Игбун подпишет контракт на полгода с опцией продления.

Игбун в январе разорвал контракт с «Динамо». Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.

В текущем сезоне форвард забил 1 гол в 12 матчах.

«Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.

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