«Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну

«Нижний Новгород» хочет подписать форварда Сильвестра Игбуна. Ему предложен контракт на полгода с опцией продления.
Игбун стал свободным агентом после разрыва соглашения с «Динамо».
- Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.
- В текущем сезоне Игбун забил 1 гол в 12 матчах.
- «Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.
Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»
«Динамо» расторгло контракт с Игбуном
Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)