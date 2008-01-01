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    «Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну

    «Нижний Новгород» хочет подписать форварда Сильвестра Игбуна. Ему предложен контракт на полгода с опцией продления.

    Игбун стал свободным агентом после разрыва соглашения с «Динамо».

    • Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.
    • В текущем сезоне Игбун забил 1 гол в 12 матчах.
    • «Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.

    Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»

    «Динамо» расторгло контракт с Игбуном

    Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)

    Источник: «Чемпионат»

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