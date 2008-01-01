«Нижний Новгород» сделал предложение Игбуну

«Нижний Новгород» хочет подписать форварда Сильвестра Игбуна. Ему предложен контракт на полгода с опцией продления.

Игбун стал свободным агентом после разрыва соглашения с «Динамо».

Он выступал за московский клуб с сентября 2019 года.

В текущем сезоне Игбун забил 1 гол в 12 матчах.

«Нижний Новгород» идет в зоне переходных матчей.

Агент Игбуна: «К Сильвестру уже есть интерес, но конкретного предложения мы не получали»

«Динамо» расторгло контракт с Игбуном

Игбун отказывается разрывать контракт с «Динамо» (Александр Боярский)