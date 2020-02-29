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  • Игбун: «Семак – приятный человек, Гончаренко – жесткий тренер, который мнение футболистов особо не слушает»

Игбун: «Семак – приятный человек, Гончаренко – жесткий тренер, который мнение футболистов особо не слушает»

29 февраля 2020, 09:15

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун вспомнил о совместной работе с Виктором Гончаренко и Сергеем Семаком в «Уфе».

«Гончаренко – довольно жесткий тренер. Возможно, именно благодаря этому он за короткий срок усилил «Уфу» и поднял на сенсационное шестое место в Премьер-лиге.

Семак – приятный человек, который любит общаться с игроками на разные темы. Гончаренко же, как мне показалось, мнение футболистов особо не слушает. Правда, меня это не смущало: я привык общаться с главным тренером посредством своей игры и работы на тренировках.

Ни с Семаком, ни с Гончаренко у меня не возникало сложностей в работе – иначе они бы не выпускали меня на поле», – сказал Игбун.

  • Сейчас Семак возглавляет «Зенит», а Гончаренко – ЦСКА.
  • С «Уфой» российский специалист работал с декабря 2016-го по май 2018-го года.
  • Белорус тренировал башкирскую команду с июня по декабрь 2016 года.

Источник: VTBrussia
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Игбун Сильвестр Гончаренко Виктор Семак Сергей
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