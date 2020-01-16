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Владелец квартиры Игбуна: «Я вызывал ему скорую»

16 января 2020, 16:57

Владелец квартиры, где якобы живет форвард «Динамо» Сильвестр Игбун, рассказал о его госпитализации.

«Игбун, он у меня квартиру снимает. Он мне позвонил, я к нему заехал. Спрашиваю, что надо. Он говорит, болит вот здесь, помоги вызвать скорую. Я вызвал», – сказал мужчина на аудио, опубликованном в телеграм-канале Mash.

По его словам, прибывшие по вызову врачи приняли решение госпитализировать игрока. «У меня жена позвонила представителю клуба, им все это сказала», – добавил владелец.

Источники в медучреждении подтверждают, что к ним попал футболист «Динамо».

  • 10 января москвичи сообщили о начале тренировочных сборов в Турции. Игбун прилетел в Анталью вместе с командой.
  • Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» летом.
  • В этом сезоне РПЛ нигериец провел 16 матчей, забил четыре гола.

Mash: Игбуна экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

«Динамо» опровергло информацию о госпитализации Игбуна

Игбун: «Я в Анталье с командой, сегодня была тяжелая тренировка»

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Динамо Игбун Сильвестр
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