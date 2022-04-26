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Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»

Бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев высказался об отношении к российским гражданам в Европе.

Евгений Назаров рассказывал, что в Чехии россияне подвергаются огромному давлению. Как с этим обстоят дела в Польше?

– Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России – плохой человек, мягко говоря.

Но Любин – маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался.

– Как к вам относились болельщики «Заглембе»? Было больше поддержки или давления?

– Я практически не читал их прессу. Но мне лично писали некоторые болельщики «Заглембе», которые поддерживали и говорили, что не хотят, чтоб я уходил из клуба из-за этой ситуации.

– Будете искать варианты в России или вновь попробуете силы в Европе?

– Буду отталкиваться от вариантов, но в любом случае в некоторые страны Европы в ближайшее время с российским паспортом будет попасть невозможно.

  • «Заглембе» расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
  • За неделю до этого клуб покинул другой россиянин Евгений Башкиров.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Р-Спорт»

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