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    Жигулев: «Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но в Польше я прибавил в деньгах»

    Российский полузащитник «Заглембе» Илья Жигулeв рассказал о переходе из «Краснодара» в польский клуб этим летом.

    — Как получил предложение от «Заглембе»?

    — После аренды в «Роторе» вернулся в «Краснодар». Контракт действовал еще полгода, но сразу сказал агенту: хочу уйти. Вариант с «Заглембе» был лучшим. Он появился в конце июня, я посоветовался с агентом, семьей и решить ехать. Тянулось месяц — клубы долго договаривались.

    — До «Заглембе» были ли какие-то предложения из-за рубежа?

    — Да. Из Польши и от одного клуба из Швейцарии.

    — Была мечта поиграть в Европе?

    — Конечно! Спроси любого пацана — все же смотрят топ-чемпионаты, всем хочется. Понятно, Польша — не топ-лига, но тоже европейский опыт. Реально хороший чемпионат — интенсивный, агрессивный, непредсказуемый футбол. Футболисты хорошего уровня.

    — Много в деньгах потерял, уехав в Польшу?

    — Наоборот прибавил. Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но я вырос в деньгах.

    • Жигулев – воспитанник «Краснодара».
    • По информации Transfermarkt, «Заглембе» заплатил за футболиста 300 тысяч евро.
    • Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на два года.

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    Источник: Sport24

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