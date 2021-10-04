Жигулев: «Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но в Польше я прибавил в деньгах»

Российский полузащитник «Заглембе» Илья Жигулeв рассказал о переходе из «Краснодара» в польский клуб этим летом.

— Как получил предложение от «Заглембе»?

— После аренды в «Роторе» вернулся в «Краснодар». Контракт действовал еще полгода, но сразу сказал агенту: хочу уйти. Вариант с «Заглембе» был лучшим. Он появился в конце июня, я посоветовался с агентом, семьей и решить ехать. Тянулось месяц — клубы долго договаривались.

— До «Заглембе» были ли какие-то предложения из-за рубежа?

— Да. Из Польши и от одного клуба из Швейцарии.

— Была мечта поиграть в Европе?

— Конечно! Спроси любого пацана — все же смотрят топ-чемпионаты, всем хочется. Понятно, Польша — не топ-лига, но тоже европейский опыт. Реально хороший чемпионат — интенсивный, агрессивный, непредсказуемый футбол. Футболисты хорошего уровня.

— Много в деньгах потерял, уехав в Польшу?

— Наоборот прибавил. Не хочу сказать, что у меня была мизерная зарплата в России, но я вырос в деньгах.