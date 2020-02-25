Sport24: Башкиров перейдет в польский «Заглембе»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Евгений Башкиров в ближайшее время переедет в чемпионат Польши.

По данным источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с польским клубом «Заглембе».

Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

В понедельник «Рубин» объявил об уходе Башкирова на официальном сайте.