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    Sport24: Башкиров перейдет в польский «Заглембе»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Евгений Башкиров в ближайшее время переедет в чемпионат Польши.

    По данным источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с польским клубом «Заглембе».

    Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

    В понедельник «Рубин» объявил об уходе Башкирова на официальном сайте.

    • За казанский клуб игрок выступал с января 2019 года.
    • В составе «Рубина» Башкиров провел 25 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +334

      elessar arnor 14 минут назад

      подмога Смолову и Голлвину в Европе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2015

      absent32 1 час назад

      интересно, почему на русском название клуба Заглембе. я сколько слежу за более-менее слышными клубами европы и в том числе польскими, то мне всегда казалось что название клуба читается как Заглебие или Заглебье. в польском названии нет буквы "м". ну а самому Евгению удачи в Польше. наши не плохо себя в среднячках среднячковых чемпионатов проявляют))) ключевое слово тут - среднячки))))

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