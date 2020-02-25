Sport24: Башкиров перейдет в польский «Заглембе»

подмога Смолову и Голлвину в Европе
Бывший полузащитник «Зенита» и «Рубина» Евгений Башкиров в ближайшее время переедет в чемпионат Польши.
По данным источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с польским клубом «Заглембе».
Контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона.
В понедельник «Рубин» объявил об уходе Башкирова на официальном сайте.
- За казанский клуб игрок выступал с января 2019 года.
- В составе «Рубина» Башкиров провел 25 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.