Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вальдемар Форналик

    Тренер
    Имя Вальдемар
    Фамилия Форналик
    Гражданство Польша
    Дата рождения 11 апреля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2013 Ирландия 2 : 0 Польша
    02.02.2013 Польша 4 : 1 Румыния
    04.06.2013 Польша 2 : 0 Лихтенштейн
    14.08.2013 Польша 3 : 2 Дания
    • Читайте нас: 
    11