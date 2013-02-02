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    Вальдемар Форналик - статистика

    Тренер
    Имя Вальдемар
    Фамилия Форналик
    Гражданство Польша
    Дата рождения 11 апреля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2013 Ирландия 2 : 0 Польша
    02.02.2013 Польша 4 : 1 Румыния
    04.06.2013 Польша 2 : 0 Лихтенштейн
    14.08.2013 Польша 3 : 2 Дания
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