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Заглембе - результаты матчей

Любин
Польша. Экстракласса
Стадион:
Заглембе Любин
Сайт:
http://www.zaglebie-lubin.pl
Тренер:
Вальдемар Форналик
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
23.05 | 18:30
Ягеллония
1 : 0
Заглембе
15.05 | 19:00
Заглембе
0 : 1
Погонь
09.05 | 21:15
Гурник
0 : 2
Заглембе
03.05 | 15:45
Заглембе
0 : 0
Краковия
24.04 | 19:00
Заглембе
1 : 2
Брук-Бет Термалица
17.04 | 21:30
Легия
1 : 0
Заглембе
11.04 | 18:30
Заглембе
1 : 0
Радомяк
07.04 | 20:00
Арка
3 : 1
Заглембе
20.03 | 22:30
Мотор Люблин
1 : 0
Заглембе
15.03 | 16:45
Заглембе
0 : 1
Лех
07.03 | 19:30
Пяст
1 : 3
Заглембе
02.03 | 21:00
Заглембе
2 : 0
Висла Плоцк
23.02 | 21:00
Лехия
0 : 2
Заглембе
14.02 | 19:30
Заглембе
0 : 0
Ракув
06.02 | 20:00
Корона
1 : 2
Заглембе
30.01 | 20:00
Заглембе
0 : 2
ГКС Катовице
14.12 | 16:45
Ракув
0 : 1
Заглембе
06.12 | 19:30
Заглембе
2 : 1
Видзев
30.11 | 19:30
Заглембе
0 : 0
Ягеллония
24.11 | 21:00
Погонь
5 : 1
Заглембе
07.11 | 22:30
Заглембе
2 : 0
Гурник
03.11 | 22:30
Краковия
0 : 0
Заглембе
24.10 | 19:00
Брук-Бет Термалица
1 : 1
Заглембе
19.10 | 18:30
Заглембе
3 : 1
Легия
04.10 | 18:30
Радомяк
3 : 1
Заглембе
29.09 | 19:00
Заглембе
4 : 0
Арка
21.09 | 13:15
Заглембе
2 : 2
Мотор Люблин
12.09 | 21:30
Лех
1 : 2
Заглембе
30.08 | 18:30
Заглембе
2 : 2
Пяст
25.08 | 20:00
Висла Плоцк
2 : 1
Заглембе
15.08 | 19:00
Заглембе
6 : 2
Лехия
01.08 | 19:00
Заглембе
1 : 1
Корона
28.07 | 20:00
ГКС Катовице
2 : 2
Заглембе
19.07 | 15:45
Видзев
1 : 0
Заглембе
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