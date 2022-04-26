Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»

Российский полузащитник Илья Жигулев рассказал о своем уходе из польского «Заглембе».
– Расскажите, как проходили последние дни в Польше? Как узнали о разрыве контракта, как добирались до дома?
– Разрыв контракта стали обсуждать практически сразу после начала военной операции. Я сразу перестал попадать в заявку и понимал, с чем это связано.
Клуб «Заглембе» политический, а в лиге было только двое россиян, поэтому все прекрасно понимали, к чему это приведет.
Вопрос был в том, как мы расстанемся с клубом. И мы расстались в нормальных отношениях. Дорога была нелегкая, но самое главное – я дома.
– Что означает «политический клуб»?
– В том смысле, что инвесторы и спонсоры «Заглембе» тесно связаны с политической сферой.
– Как с командой попрощались? Как партнеры восприняли известие о вашем уходе?
– Все друг друга поняли. У меня нет никаких претензий к клубу. Ребятам, штабу пожелал удачи и сказал спасибо за этот опыт, то же самое услышал и от них.
Повторюсь, я остался со всеми в клубе в нормальных отношениях, с кем-то даже и в хороших.
– Насколько понимаю, расставание было лишь вопросом времени?
– Все правильно. Повторюсь, мы почти сразу сели за стол обсуждать разрыв контракта. Я сам все понимал. Вопрос был в том, как и когда я уйду.
– Последний матч за «Заглембе» вы провели 18 февраля, после чего не попадали в заявку. Как в клубе объясняли это решение?
– Никак. Я просто перестал попадать в заявку на матчи. Сам ничего не спрашивал, клуб ничего не говорил. Делал свое дело, тренировался. Конечно, понимал, с чем это связано, но ждал, когда клуб выскажет свою позицию.
Разговора так и не дождался – сразу начали обсуждать необходимость расторжения контракта. После этого начались переговоры.
- «Заглембе» расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
- За неделю до этого клуб покинул другой россиянин Евгений Башкиров.
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