«Милан» интересуется 16-летним полузащитником «Заглембе» Зинеком

Пёнтек конечно молодец, теперь в Милане будет сборная Польши)
«Милан» хочет приобрести атакующего полузащитника «Заглембе» Бартоша Зинека.
Красно-черных впечатлил прогресс нападающего Кшиштофа Пентека, которого они купили этой зимой у «Дженоа» за 35 миллионов евро. Теперь клуб намерен взять молодого футболиста непосредственно из Польши, надеясь на то, что он тоже отлично себя проявит в Серии А.
- Зинек перешел в «Заглембе» из «Куинз Парк Рейнджерс» прошлым летом.
- По данным Transfermarkt, контракт 16-летнего игрока с польским клубом рассчитан до 2021 года.