«Милан» интересуется 16-летним полузащитником «Заглембе» Зинеком

«Милан» хочет приобрести атакующего полузащитника «Заглембе» Бартоша Зинека.

Красно-черных впечатлил прогресс нападающего Кшиштофа Пентека, которого они купили этой зимой у «Дженоа» за 35 миллионов евро. Теперь клуб намерен взять молодого футболиста непосредственно из Польши, надеясь на то, что он тоже отлично себя проявит в Серии А.