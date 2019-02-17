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    «Милан» интересуется 16-летним полузащитником «Заглембе» Зинеком

    «Милан» хочет приобрести атакующего полузащитника «Заглембе» Бартоша Зинека.

    Красно-черных впечатлил прогресс нападающего Кшиштофа Пентека, которого они купили этой зимой у «Дженоа» за 35 миллионов евро. Теперь клуб намерен взять молодого футболиста непосредственно из Польши, надеясь на то, что он тоже отлично себя проявит в Серии А.

    • Зинек перешел в «Заглембе» из «Куинз Парк Рейнджерс» прошлым летом.
    • По данным Transfermarkt, контракт 16-летнего игрока с польским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Calciomercato

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    17.02.2019 12:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 февраля 2019, 15:25

      Пёнтек конечно молодец, теперь в Милане будет сборная Польши)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 17 февраля 2019, 12:37

      Пример Пентека оказался заразительным.

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