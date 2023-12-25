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Тур/Стадия:
Польша. Экстракласа (2023/2024), 20 тур
Польша. Экстракласа (2023/2024), 2 тур
|20 декабря, среда
|21:00
|Краковия
|2:0
|Легия
|30 июля, воскресенье
|21:00
|Погонь
|2:1
|Видзев
|30 июля, воскресенье
|18:30
|Лех
|2:0
|Радомяк
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Сталь
|0:0
|Пяст
|29 июля, суббота
|21:00
|Шленск
|1:2
|Заглембе
|29 июля, суббота
|18:30
|Ягеллония
|4:1
|Пуща
|29 июля, суббота
|16:00
|Варта
|2:0
|Гурник
|28 июля, пятница
|21:30
|Рух
|2:0
|ЛКС
Польша. Экстракласа (2023/2024), 19 тур
|18 декабря, понедельник
|21:00
|Пяст
|3:0
|Сталь
|17 декабря, воскресенье
|19:30
|Легия
|2:0
|Краковия
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Ракув
|1:0
|Корона
|17 декабря, воскресенье
|14:30
|ЛКС
|1:1
|Рух
|16 декабря, суббота
|22:00
|Радомяк
|2:2
|Лех
|16 декабря, суббота
|19:30
|Видзев
|1:2
|Погонь
|16 декабря, суббота
|17:00
|Пуща
|3:3
|Ягеллония
|15 декабря, пятница
|22:30
|Заглембе
|1:2
|Шленск
|15 декабря, пятница
|20:00
|Гурник
|3:0
|Варта
Польша. Экстракласа (2023/2024), 18 тур
|11 декабря, понедельник
|21:00
|Пуща
|1:0
|Видзев
|10 декабря, воскресенье
|19:30
|Ягеллония
|4:2
|Ракув
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|ЛКС
|0:1
|Легия
|10 декабря, воскресенье
|14:30
|Лех
|0:1
|Пяст
|9 декабря, суббота
|22:00
|Шленск
|0:0
|Корона
|9 декабря, суббота
|19:30
|Краковия
|2:2
|Сталь
|9 декабря, суббота
|17:00
|Радомяк
|1:1
|Гурник
|8 декабря, пятница
|22:30
|Погонь
|3:3
|Варта
|8 декабря, пятница
|20:00
|Рух
|2:2
|Заглембе
Польша. Экстракласа (2023/2024), 17 тур
|3 декабря, воскресенье
|19:30
|Шленск
|1:1
|Ракув
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Заглембе
|0:3
|Легия
|3 декабря, воскресенье
|14:30
|Краковия
|4:4
|Рух
|2 декабря, суббота
|22:00
|Корона
|0:1
|Лех
|2 декабря, суббота
|19:30
|Видзев
|0:3
|Радомяк
|1 декабря, пятница
|22:30
|Гурник
|1:0
|Погонь
|1 декабря, пятница
|20:00
|Варта
|1:2
|Ягеллония
Польша. Экстракласа (2023/2024), 16 тур
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Радомяк
|0:1
|Шленск
|26 ноября, воскресенье
|19:30
|Лех
|1:3
|Видзев
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Рух
|1:1
|Корона
|26 ноября, воскресенье
|14:30
|Пуща
|2:1
|Гурник
|25 ноября, суббота
|22:00
|Легия
|2:2
|Варта
|25 ноября, суббота
|19:30
|Погонь
|2:3
|Сталь
|25 ноября, суббота
|17:00
|Ракув
|1:1
|Краковия
|24 ноября, пятница
|22:30
|Ягеллония
|0:0
|Пяст
|24 ноября, пятница
|20:00
|ЛКС
|0:2
|Заглембе
Польша. Экстракласа (2023/2024), 12 тур
|18 ноября, суббота
|19:30
|Видзев
|2:1
|Рух
|23 октября, понедельник
|20:00
|Сталь
|0:1
|Варта
|22 октября, воскресенье
|18:30
|Гурник
|2:1
|Ракув
|22 октября, воскресенье
|13:30
|Радомяк
|1:1
|Корона
|21 октября, суббота
|21:00
|Лех
|3:1
|ЛКС
|21 октября, суббота
|18:30
|Шленск
|4:0
|Легия
|21 октября, суббота
|16:00
|Пуща
|1:1
|Краковия
|20 октября, пятница
|21:30
|Ягеллония
|3:0
|Заглембе
|20 октября, пятница
|19:00
|Пяст
|0:0
|Погонь
Польша. Экстракласа (2023/2024), 15 тур
|13 ноября, понедельник
|21:00
|Рух
|0:0
|Радомяк
|12 ноября, воскресенье
|19:30
|Легия
|0:0
|Лех
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Погонь
|1:1
|Ракув
|12 ноября, воскресенье
|14:30
|Сталь
|2:1
|Гурник
|11 ноября, суббота
|22:00
|Корона
|2:2
|Ягеллония
|11 ноября, суббота
|19:30
|Заглембе
|1:1
|Видзев
|11 ноября, суббота
|17:00
|ЛКС
|3:3
|Пяст
|10 ноября, пятница
|22:30
|Краковия
|0:1
|Шленск
|10 ноября, пятница
|20:00
|Варта
|0:2
|Пуща
Польша. Экстракласа (2023/2024), 14 тур
|6 ноября, понедельник
|21:00
|Гурник
|1:0
|Краковия
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Радомяк
|0:1
|Легия
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Ракув
|5:0
|Заглембе
|5 ноября, воскресенье
|14:30
|Шленск
|2:1
|ЛКС
|4 ноября, суббота
|22:00
|Лех
|2:0
|Рух
|4 ноября, суббота
|19:30
|Видзев
|0:1
|Варта
|4 ноября, суббота
|17:00
|Пуща
|0:2
|Погонь
|3 ноября, пятница
|22:30
|Ягеллония
|4:0
|Сталь
|3 ноября, пятница
|20:00
|Пяст
|0:0
|Корона
Польша. Экстракласа (2023/2024), 13 тур
|29 октября, воскресенье
|19:30
|Ракув
|1:1
|Видзев
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Легия
|1:3
|Сталь
|29 октября, воскресенье
|14:30
|Заглембе
|2:3
|Радомяк
|28 октября, суббота
|21:00
|Рух
|2:2
|Шленск
|28 октября, суббота
|18:30
|Краковия
|1:1
|Лех
|28 октября, суббота
|16:00
|Погонь
|2:1
|Ягеллония
|28 октября, суббота
|13:30
|Варта
|1:1
|Пяст
|27 октября, пятница
|21:30
|ЛКС
|0:5
|Гурник
|27 октября, пятница
|19:00
|Корона
|5:3
|Пуща
Польша. Экстракласа (2023/2024), 4 тур
|24 октября, вторник
|19:00
|Лех
|3:3
|Ягеллония
|14 августа, понедельник
|20:00
|Варта
|2:2
|Рух
|13 августа, воскресенье
|18:30
|Пуща
|1:1
|Легия
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Погонь
|0:2
|Радомяк
|12 августа, суббота
|21:00
|Видзев
|1:0
|ЛКС
|12 августа, суббота
|18:30
|Корона
|0:1
|Гурник
|12 августа, суббота
|16:00
|Сталь
|3:1
|Шленск
|11 августа, пятница
|21:30
|Пяст
|2:1
|Ракув
|11 августа, пятница
|19:00
|Краковия
|2:1
|Заглембе
Польша. Экстракласа (2023/2024), 11 тур
|8 октября, воскресенье
|18:30
|Легия
|1:2
|Ракув
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Краковия
|2:4
|Ягеллония
|8 октября, воскресенье
|13:30
|Шленск
|1:1
|Гурник
|7 октября, суббота
|21:00
|Рух
|0:3
|Погонь
|7 октября, суббота
|18:30
|Заглембе
|1:1
|Пяст
|7 октября, суббота
|16:00
|Видзев
|1:0
|Сталь
|7 октября, суббота
|13:30
|Радомяк
|3:0
|ЛКС
|6 октября, пятница
|21:30
|Лех
|4:1
|Пуща
|6 октября, пятница
|19:00
|Корона
|1:1
|Варта
Польша. Экстракласа (2023/2024), 10 тур
|2 октября, понедельник
|20:00
|Гурник
|0:2
|Заглембе
|1 октября, воскресенье
|21:00
|Ягеллония
|2:0
|Легия
|1 октября, воскресенье
|18:30
|Погонь
|5:0
|Лех
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Ракув
|3:0
|Радомяк
|30 сентября, суббота
|21:00
|Варта
|0:1
|Шленск
|30 сентября, суббота
|18:30
|Пуща
|2:2
|Рух
|30 сентября, суббота
|16:00
|ЛКС
|0:2
|Краковия
|29 сентября, пятница
|21:30
|Пяст
|3:2
|Видзев
|29 сентября, пятница
|19:00
|Сталь
|2:3
|Корона
Польша. Экстракласа (2023/2024), 6 тур
|28 сентября, четверг
|21:00
|Лех
|4:1
|Ракув
|27 сентября, среда
|21:00
|Погонь
|3:4
|Легия
|27 августа, воскресенье
|18:30
|Ягеллония
|4:1
|Гурник
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Корона
|2:0
|Заглембе
|26 августа, суббота
|21:00
|Пяст
|0:0
|Рух
|26 августа, суббота
|18:30
|Пуща
|2:1
|ЛКС
|26 августа, суббота
|16:00
|Варта
|0:0
|Краковия
|25 августа, пятница
|21:30
|Видзев
|0:2
|Шленск
|25 августа, пятница
|19:00
|Сталь
|2:0
|Радомяк
Польша. Экстракласа (2023/2024), 9 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:30
|Легия
|2:1
|Гурник
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Рух
|3:5
|Ракув
|24 сентября, воскресенье
|13:30
|Заглембе
|1:0
|Варта
|23 сентября, суббота
|21:00
|Лех
|2:1
|Сталь
|23 сентября, суббота
|18:30
|Краковия
|1:5
|Погонь
|23 сентября, суббота
|16:00
|Шленск
|1:0
|Пяст
|23 сентября, суббота
|13:30
|Радомяк
|1:1
|Пуща
|22 сентября, пятница
|21:30
|ЛКС
|2:2
|Ягеллония
|22 сентября, пятница
|19:00
|Корона
|1:1
|Видзев
Польша. Экстракласа (2023/2024), 8 тур
|18 сентября, понедельник
|20:00
|Сталь
|4:2
|Заглембе
|17 сентября, воскресенье
|18:30
|Варта
|0:2
|Лех
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Видзев
|2:0
|Краковия
|17 сентября, воскресенье
|13:30
|Ягеллония
|3:2
|Радомяк
|16 сентября, суббота
|21:00
|Пяст
|1:1
|Легия
|16 сентября, суббота
|18:30
|Ракув
|1:0
|ЛКС
|16 сентября, суббота
|16:00
|Погонь
|3:1
|Корона
|15 сентября, пятница
|21:30
|Гурник
|1:0
|Рух
|15 сентября, пятница
|19:00
|Пуща
|1:3
|Шленск
Польша. Экстракласа (2023/2024), 7 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:00
|Ракув
|2:0
|Пуща
|3 сентября, воскресенье
|18:30
|Легия
|3:1
|Видзев
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Заглембе
|1:0
|Погонь
|3 сентября, воскресенье
|13:30
|Шленск
|2:1
|Ягеллония
|2 сентября, суббота
|21:00
|Лех
|1:1
|Гурник
|2 сентября, суббота
|18:30
|Краковия
|0:0
|Корона
|2 сентября, суббота
|16:00
|Радомяк
|1:1
|Пяст
|1 сентября, пятница
|21:30
|Рух
|1:1
|Сталь
|1 сентября, пятница
|19:00
|ЛКС
|0:2
|Варта
Польша. Экстракласа (2023/2024), 5 тур
|21 августа, понедельник
|20:00
|Краковия
|1:1
|Пяст
|20 августа, воскресенье
|21:00
|Легия
|1:0
|Корона
|20 августа, воскресенье
|18:30
|Шленск
|3:1
|Лех
|20 августа, воскресенье
|16:00
|ЛКС
|1:0
|Погонь
|19 августа, суббота
|21:00
|Рух
|0:1
|Ягеллония
|19 августа, суббота
|18:30
|Ракув
|2:0
|Сталь
|19 августа, суббота
|16:00
|Радомяк
|3:2
|Варта
|18 августа, пятница
|21:30
|Гурник
|1:1
|Видзев
|18 августа, пятница
|19:00
|Заглембе
|1:0
|Пуща
Польша. Экстракласа (2023/2024), 3 тур
|7 августа, понедельник
|20:00
|Пуща
|1:0
|Сталь
|6 августа, воскресенье
|21:00
|Легия
|3:0
|Рух
|6 августа, воскресенье
|18:30
|Заглембе
|1:1
|Лех
|5 августа, суббота
|21:00
|Радомяк
|0:1
|Краковия
|5 августа, суббота
|18:30
|Гурник
|0:0
|Пяст
|5 августа, суббота
|16:00
|Ракув
|2:2
|Варта
|4 августа, пятница
|21:30
|ЛКС
|2:1
|Корона
|4 августа, пятница
|19:00
|Ягеллония
|2:1
|Видзев
Польша. Экстракласа (2023/2024), 1 тур
|24 июля, понедельник
|20:00
|Корона
|1:1
|Шленск
|23 июля, воскресенье
|21:00
|Видзев
|3:2
|Пуща
|23 июля, воскресенье
|18:30
|Заглембе
|2:1
|Рух
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Гурник
|0:2
|Радомяк
|22 июля, суббота
|21:00
|Пяст
|1:2
|Лех
|22 июля, суббота
|18:30
|Ракув
|3:0
|Ягеллония
|22 июля, суббота
|16:00
|Сталь
|2:2
|Краковия
|21 июля, пятница
|21:30
|Легия
|3:0
|ЛКС
|21 июля, пятница
|19:00
|Варта
|0:1
|Погонь
Нет завершенных матчей