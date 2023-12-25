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    Польша. Экстракласа - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 20 тур
    9 февраля, пятница 22:30 Рух 0:1 Легия
    9 февраля, пятница 20:00 Сталь 2:1 Пуща
    30 августа, среда 19:30 Погонь 0:2 Шленск
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 2 тур
    20 декабря, среда 21:00 Краковия 2:0 Легия
    30 июля, воскресенье 21:00 Погонь 2:1 Видзев
    30 июля, воскресенье 18:30 Лех 2:0 Радомяк
    30 июля, воскресенье 16:00 Сталь 0:0 Пяст
    29 июля, суббота 21:00 Шленск 1:2 Заглембе
    29 июля, суббота 18:30 Ягеллония 4:1 Пуща
    29 июля, суббота 16:00 Варта 2:0 Гурник
    28 июля, пятница 21:30 Рух 2:0 ЛКС
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 19 тур
    18 декабря, понедельник 21:00 Пяст 3:0 Сталь
    17 декабря, воскресенье 19:30 Легия 2:0 Краковия
    17 декабря, воскресенье 17:00 Ракув 1:0 Корона
    17 декабря, воскресенье 14:30 ЛКС 1:1 Рух
    16 декабря, суббота 22:00 Радомяк 2:2 Лех
    16 декабря, суббота 19:30 Видзев 1:2 Погонь
    16 декабря, суббота 17:00 Пуща 3:3 Ягеллония
    15 декабря, пятница 22:30 Заглембе 1:2 Шленск
    15 декабря, пятница 20:00 Гурник 3:0 Варта
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 18 тур
    11 декабря, понедельник 21:00 Пуща 1:0 Видзев
    10 декабря, воскресенье 19:30 Ягеллония 4:2 Ракув
    10 декабря, воскресенье 17:00 ЛКС 0:1 Легия
    10 декабря, воскресенье 14:30 Лех 0:1 Пяст
    9 декабря, суббота 22:00 Шленск 0:0 Корона
    9 декабря, суббота 19:30 Краковия 2:2 Сталь
    9 декабря, суббота 17:00 Радомяк 1:1 Гурник
    8 декабря, пятница 22:30 Погонь 3:3 Варта
    8 декабря, пятница 20:00 Рух 2:2 Заглембе
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 17 тур
    3 декабря, воскресенье 19:30 Шленск 1:1 Ракув
    3 декабря, воскресенье 17:00 Заглембе 0:3 Легия
    3 декабря, воскресенье 14:30 Краковия 4:4 Рух
    2 декабря, суббота 22:00 Корона 0:1 Лех
    2 декабря, суббота 19:30 Видзев 0:3 Радомяк
    1 декабря, пятница 22:30 Гурник 1:0 Погонь
    1 декабря, пятница 20:00 Варта 1:2 Ягеллония
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 16 тур
    27 ноября, понедельник 21:00 Радомяк 0:1 Шленск
    26 ноября, воскресенье 19:30 Лех 1:3 Видзев
    26 ноября, воскресенье 17:00 Рух 1:1 Корона
    26 ноября, воскресенье 14:30 Пуща 2:1 Гурник
    25 ноября, суббота 22:00 Легия 2:2 Варта
    25 ноября, суббота 19:30 Погонь 2:3 Сталь
    25 ноября, суббота 17:00 Ракув 1:1 Краковия
    24 ноября, пятница 22:30 Ягеллония 0:0 Пяст
    24 ноября, пятница 20:00 ЛКС 0:2 Заглембе
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 12 тур
    18 ноября, суббота 19:30 Видзев 2:1 Рух
    23 октября, понедельник 20:00 Сталь 0:1 Варта
    22 октября, воскресенье 18:30 Гурник 2:1 Ракув
    22 октября, воскресенье 13:30 Радомяк 1:1 Корона
    21 октября, суббота 21:00 Лех 3:1 ЛКС
    21 октября, суббота 18:30 Шленск 4:0 Легия
    21 октября, суббота 16:00 Пуща 1:1 Краковия
    20 октября, пятница 21:30 Ягеллония 3:0 Заглембе
    20 октября, пятница 19:00 Пяст 0:0 Погонь
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 15 тур
    13 ноября, понедельник 21:00 Рух 0:0 Радомяк
    12 ноября, воскресенье 19:30 Легия 0:0 Лех
    12 ноября, воскресенье 17:00 Погонь 1:1 Ракув
    12 ноября, воскресенье 14:30 Сталь 2:1 Гурник
    11 ноября, суббота 22:00 Корона 2:2 Ягеллония
    11 ноября, суббота 19:30 Заглембе 1:1 Видзев
    11 ноября, суббота 17:00 ЛКС 3:3 Пяст
    10 ноября, пятница 22:30 Краковия 0:1 Шленск
    10 ноября, пятница 20:00 Варта 0:2 Пуща
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 14 тур
    6 ноября, понедельник 21:00 Гурник 1:0 Краковия
    5 ноября, воскресенье 19:30 Радомяк 0:1 Легия
    5 ноября, воскресенье 17:00 Ракув 5:0 Заглембе
    5 ноября, воскресенье 14:30 Шленск 2:1 ЛКС
    4 ноября, суббота 22:00 Лех 2:0 Рух
    4 ноября, суббота 19:30 Видзев 0:1 Варта
    4 ноября, суббота 17:00 Пуща 0:2 Погонь
    3 ноября, пятница 22:30 Ягеллония 4:0 Сталь
    3 ноября, пятница 20:00 Пяст 0:0 Корона
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 13 тур
    29 октября, воскресенье 19:30 Ракув 1:1 Видзев
    29 октября, воскресенье 17:00 Легия 1:3 Сталь
    29 октября, воскресенье 14:30 Заглембе 2:3 Радомяк
    28 октября, суббота 21:00 Рух 2:2 Шленск
    28 октября, суббота 18:30 Краковия 1:1 Лех
    28 октября, суббота 16:00 Погонь 2:1 Ягеллония
    28 октября, суббота 13:30 Варта 1:1 Пяст
    27 октября, пятница 21:30 ЛКС 0:5 Гурник
    27 октября, пятница 19:00 Корона 5:3 Пуща
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 4 тур
    24 октября, вторник 19:00 Лех 3:3 Ягеллония
    14 августа, понедельник 20:00 Варта 2:2 Рух
    13 августа, воскресенье 18:30 Пуща 1:1 Легия
    13 августа, воскресенье 16:00 Погонь 0:2 Радомяк
    12 августа, суббота 21:00 Видзев 1:0 ЛКС
    12 августа, суббота 18:30 Корона 0:1 Гурник
    12 августа, суббота 16:00 Сталь 3:1 Шленск
    11 августа, пятница 21:30 Пяст 2:1 Ракув
    11 августа, пятница 19:00 Краковия 2:1 Заглембе
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 11 тур
    8 октября, воскресенье 18:30 Легия 1:2 Ракув
    8 октября, воскресенье 16:00 Краковия 2:4 Ягеллония
    8 октября, воскресенье 13:30 Шленск 1:1 Гурник
    7 октября, суббота 21:00 Рух 0:3 Погонь
    7 октября, суббота 18:30 Заглембе 1:1 Пяст
    7 октября, суббота 16:00 Видзев 1:0 Сталь
    7 октября, суббота 13:30 Радомяк 3:0 ЛКС
    6 октября, пятница 21:30 Лех 4:1 Пуща
    6 октября, пятница 19:00 Корона 1:1 Варта
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 10 тур
    2 октября, понедельник 20:00 Гурник 0:2 Заглембе
    1 октября, воскресенье 21:00 Ягеллония 2:0 Легия
    1 октября, воскресенье 18:30 Погонь 5:0 Лех
    1 октября, воскресенье 16:00 Ракув 3:0 Радомяк
    30 сентября, суббота 21:00 Варта 0:1 Шленск
    30 сентября, суббота 18:30 Пуща 2:2 Рух
    30 сентября, суббота 16:00 ЛКС 0:2 Краковия
    29 сентября, пятница 21:30 Пяст 3:2 Видзев
    29 сентября, пятница 19:00 Сталь 2:3 Корона
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 6 тур
    28 сентября, четверг 21:00 Лех 4:1 Ракув
    27 сентября, среда 21:00 Погонь 3:4 Легия
    27 августа, воскресенье 18:30 Ягеллония 4:1 Гурник
    27 августа, воскресенье 16:00 Корона 2:0 Заглембе
    26 августа, суббота 21:00 Пяст 0:0 Рух
    26 августа, суббота 18:30 Пуща 2:1 ЛКС
    26 августа, суббота 16:00 Варта 0:0 Краковия
    25 августа, пятница 21:30 Видзев 0:2 Шленск
    25 августа, пятница 19:00 Сталь 2:0 Радомяк
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 9 тур
    24 сентября, воскресенье 18:30 Легия 2:1 Гурник
    24 сентября, воскресенье 16:00 Рух 3:5 Ракув
    24 сентября, воскресенье 13:30 Заглембе 1:0 Варта
    23 сентября, суббота 21:00 Лех 2:1 Сталь
    23 сентября, суббота 18:30 Краковия 1:5 Погонь
    23 сентября, суббота 16:00 Шленск 1:0 Пяст
    23 сентября, суббота 13:30 Радомяк 1:1 Пуща
    22 сентября, пятница 21:30 ЛКС 2:2 Ягеллония
    22 сентября, пятница 19:00 Корона 1:1 Видзев
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 8 тур
    18 сентября, понедельник 20:00 Сталь 4:2 Заглембе
    17 сентября, воскресенье 18:30 Варта 0:2 Лех
    17 сентября, воскресенье 16:00 Видзев 2:0 Краковия
    17 сентября, воскресенье 13:30 Ягеллония 3:2 Радомяк
    16 сентября, суббота 21:00 Пяст 1:1 Легия
    16 сентября, суббота 18:30 Ракув 1:0 ЛКС
    16 сентября, суббота 16:00 Погонь 3:1 Корона
    15 сентября, пятница 21:30 Гурник 1:0 Рух
    15 сентября, пятница 19:00 Пуща 1:3 Шленск
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 7 тур
    3 сентября, воскресенье 21:00 Ракув 2:0 Пуща
    3 сентября, воскресенье 18:30 Легия 3:1 Видзев
    3 сентября, воскресенье 16:00 Заглембе 1:0 Погонь
    3 сентября, воскресенье 13:30 Шленск 2:1 Ягеллония
    2 сентября, суббота 21:00 Лех 1:1 Гурник
    2 сентября, суббота 18:30 Краковия 0:0 Корона
    2 сентября, суббота 16:00 Радомяк 1:1 Пяст
    1 сентября, пятница 21:30 Рух 1:1 Сталь
    1 сентября, пятница 19:00 ЛКС 0:2 Варта
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 5 тур
    21 августа, понедельник 20:00 Краковия 1:1 Пяст
    20 августа, воскресенье 21:00 Легия 1:0 Корона
    20 августа, воскресенье 18:30 Шленск 3:1 Лех
    20 августа, воскресенье 16:00 ЛКС 1:0 Погонь
    19 августа, суббота 21:00 Рух 0:1 Ягеллония
    19 августа, суббота 18:30 Ракув 2:0 Сталь
    19 августа, суббота 16:00 Радомяк 3:2 Варта
    18 августа, пятница 21:30 Гурник 1:1 Видзев
    18 августа, пятница 19:00 Заглембе 1:0 Пуща
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 3 тур
    7 августа, понедельник 20:00 Пуща 1:0 Сталь
    6 августа, воскресенье 21:00 Легия 3:0 Рух
    6 августа, воскресенье 18:30 Заглембе 1:1 Лех
    5 августа, суббота 21:00 Радомяк 0:1 Краковия
    5 августа, суббота 18:30 Гурник 0:0 Пяст
    5 августа, суббота 16:00 Ракув 2:2 Варта
    4 августа, пятница 21:30 ЛКС 2:1 Корона
    4 августа, пятница 19:00 Ягеллония 2:1 Видзев
    Польша. Экстракласа (2023/2024), 1 тур
    24 июля, понедельник 20:00 Корона 1:1 Шленск
    23 июля, воскресенье 21:00 Видзев 3:2 Пуща
    23 июля, воскресенье 18:30 Заглембе 2:1 Рух
    23 июля, воскресенье 16:00 Гурник 0:2 Радомяк
    22 июля, суббота 21:00 Пяст 1:2 Лех
    22 июля, суббота 18:30 Ракув 3:0 Ягеллония
    22 июля, суббота 16:00 Сталь 2:2 Краковия
    21 июля, пятница 21:30 Легия 3:0 ЛКС
    21 июля, пятница 19:00 Варта 0:1 Погонь
    ...Нет завершенных матчей
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