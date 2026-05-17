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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Ягеллония
ГКС Катовице - Ягеллония: обзор матча 17 мая 2026
ГКС Катовице
17.05.2026, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 33 тур
2 : 2
Завершен
Ягеллония
3'
Б. Новак
79'
B. Galan
31'
Б. Виталь
56'
А. Пулулу (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Ягеллония
Завершен
90'
+4
Замена
Матиас Науэль
️️️️➡️️
Eryk Kozlowski
Замена
Эрик Йирка
️️️️➡️️
B. Galan
90'
+3
Желтая карточка
Arkadiusz Jędrych
90'
+1
90'
+5'
Желтая карточка
B. Galan
85'
Желтая карточка
M. Wasielewski
83'
ГОЛ! 2:2!
B. Galan
Пас отдал
Бартош Новак
79'
76'
Замена
Камил Йозвяк
️️️️➡️️
Алехандро Посо
75'
Травма
Алехандро Посо
Замена
Marcel Wedrychowski
️️️️➡️️
Eman Marković
66'
Замена
Илья Шкурин
️️️️➡️️
Адам Зрелак
65'
Замена
Damian Rasak
️️️️➡️️
S. Milewski
65'
63'
Замена
Bartosz Mazurek
️️️️➡️️
Серхио Лосано
63'
Замена
Самед Баждар
️️️️➡️️
Афимико Пулулу
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Афимико Пулулу
31'
ГОЛ! 1:1!
Бернарду Виталь
Пас отдал
Серхио Лосано
ГОЛ! 1:0!
Бартош Новак
Пас отдал
Mateusz Kowalczyk
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
12
Rafał Strączek
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Arkadiusz Jędrych
(К)
ЦЗ
14
Marius Olsen
ЦЗ
23
M. Wasielewski
ЦП
77
Mateusz Kowalczyk
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
8
B. Galan
ЦФ
22
S. Milewski
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
13
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
10
Афимико Пулулу
ЛВ
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
70
Матеуш Вдовяк
ЛВ
97
Эрик Йирка
ПВ
80
Илья Шкурин
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
21
Jakub Kokosinski
ЦФ
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
91
Szymon Pankiewicz
ЦЗ
31
Леон Флеч
ОП
86
Bartosz Mazurek
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
19
Матиас Науэль
ЛВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
3-2-1-4
12
30
Червински
4
14
23
77
27
Новак
99
Зрелак
22
8
15
4-3-2-1
50
7
Посо
4
Кобаяси
23
13
Виталь
15
85
21
Лосано
11
Имас
10
Пулулу
77
6
6
22
26
26
22
8
97
Йирка
97
Йирка
8
99
Зрелак
80
Шкурин
80
Шкурин
99
Зрелак
15
10
10
15
21
Лосано
86
86
21
Лосано
85
19
Науэль
19
Науэль
85
10
Пулулу
9
Баждар
9
Баждар
10
Пулулу
7
Посо
72
Йозвяк
72
Йозвяк
7
Посо
Остались в запасе
ГКС Катовице
Ягеллония
1
Dawid Kudła
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
70
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
A. Blad
ЦФ
21
Jakub Kokosinski
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
91
Szymon Pankiewicz
ЦЗ
31
Леон Флеч
ОП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Dawid Kudła
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
70
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
A. Blad
ЦФ
21
Jakub Kokosinski
ЦФ
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
91
Szymon Pankiewicz
ЦЗ
31
Леон Флеч
ОП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча ГКС Катовице - Ягеллония
4
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
15
10
Количество передач
303
449
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.14
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Arena Katowice, Katowice
Посещаемость:
14651
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