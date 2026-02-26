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  • «Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Фиорентина
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 4
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Ягеллония
107' Н. Фаджоли 114' Т. Романчук (АГ)
23' B. Mazurek 45+3' B. Mazurek 49' B. Mazurek 118' Х. Имас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
8
Робин Госенс
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К) ОП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
11
Хесус Имас
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
8
Dawid Drachal
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-3-3-1
19
Леццерини
29
Фортини
15
Комуццо
5
Понграчич
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
10
Фаццини
80
Фаббиан
91
Пикколи
4-1-2-2-1
50
Абрамович
24
Посо
3
Пельмар
20
5
Виталь
6
Романчук
15
15
Войтушек
11
Имас
9
Пулулу
72
Йозвяк
19
Леццерини
43
Де Хеа
43
Де Хеа
19
Леццерини
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
10
Фаццини
10
Соломон
10
Соломон
10
Фаццини
29
Фортини
11
Харрисон
11
Харрисон
29
Фортини
Соломон
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
Соломон
91
Пикколи
9
Кен
9
Кен
91
Пикколи
24
Посо
4
Кобаяси
4
Кобаяси
24
Посо
18
Флеч
18
Флеч
72
Йозвяк
8
8
72
Йозвяк
15
Войтушек
9
Баждар
9
Баждар
15
Войтушек
15
9
9
15
Остались в запасе
Фиорентина
Ягеллония
50
Пьетро Леонарделли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
66
Adrian Damasiewicz
ВР
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Фиорентина - Ягеллония
4
1
5
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
22
Офсайды
0
1
Количество передач
549
558
Сейвы
6
7
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
2.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фиорентина» против «Ягеллонии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Ягеллония»

«Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ягеллония Фиорентина
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