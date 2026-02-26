26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-3-1
19
Леццерини
29
Фортини
15
Комуццо
5
Понграчич
8
Госенс
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
10
Фаццини
80
Фаббиан
91
Пикколи
4-1-2-2-1
50
Абрамович
24
Посо
3
Пельмар
20
5
Виталь
6
Романчук
15
15
Войтушек
11
Имас
9
Пулулу
72
Йозвяк
19
Леццерини
43
Де Хеа
43
Де Хеа
19
Леццерини
8
Мандрагора
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
Мандрагора
10
Фаццини
10
Соломон
10
Соломон
10
Фаццини
29
Фортини
11
Харрисон
11
Харрисон
29
Фортини
Соломон
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
Соломон
91
Пикколи
9
Кен
9
Кен
91
Пикколи
24
Посо
4
Кобаяси
4
Кобаяси
24
Посо
18
Флеч
18
Флеч
72
Йозвяк
8
8
72
Йозвяк
15
Войтушек
9
Баждар
9
Баждар
15
Войтушек
15
9
9
15
Остались в запасе
Фиорентина
Ягеллония
50
Пьетро Леонарделли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
66
Adrian Damasiewicz
ВР
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Лука Раньери
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Фиорентина - Ягеллония
4
1
5
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
22
Офсайды
0
1
Количество передач
549
558
Сейвы
6
7
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
2.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фиорентина» против «Ягеллонии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ягеллония»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»