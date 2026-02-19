19.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Ягеллония
Ягеллония
4-1-2-1-2
50
Абрамович
5
Виталь
3
Пельмар
20
24
Посо
18
Флеч
15
Войтушек
15
11
Имас
9
Баждар
72
Йозвяк
4-1-3-1-1
19
Леццерини
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
29
Фортини
8
Мандрагора
27
Ндур
80
Фаббиан
10
Фаццини
11
Харрисон
91
Пикколи
18
Флеч
8
8
18
Флеч
15
85
85
15
72
Йозвяк
9
9
72
Йозвяк
9
Баждар
17
17
9
Баждар
11
Харрисон
65
Паризи
65
Паризи
11
Харрисон
3
Раньери
5
Понграчич
5
Понграчич
3
Раньери
27
Ндур
27
Бальбо
27
Бальбо
27
Ндур
Остались в запасе
Ягеллония
Фиорентина
66
Adrian Damasiewicz
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
50
Пьетро Леонарделли
ВР
51
Mattia Magalotti
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
68
Gabriele Bertolini
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
51
Mattia Magalotti
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
68
Gabriele Bertolini
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ягеллония - Фиорентина
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
15
Количество передач
590
241
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Ягеллония» против «Фиорентины», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ягеллония» – «Фиорентина»
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Источник: «Бомбардир»