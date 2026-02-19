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  • «Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Ягеллония
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Фиорентина
53' Л. Раньери 65' Р. Мандрагора 81' Р. Пикколи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
11
Хесус Имас
(К) АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
51
Mattia Magalotti
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Луис Бальбо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
68
Gabriele Bertolini
ЦФ
4-1-2-1-2
50
Абрамович
5
Виталь
3
Пельмар
20
24
Посо
18
Флеч
15
Войтушек
15
11
Имас
9
Баждар
72
Йозвяк
4-1-3-1-1
19
Леццерини
8
Госенс
3
Раньери
15
Комуццо
29
Фортини
8
Мандрагора
27
Ндур
80
Фаббиан
10
Фаццини
11
Харрисон
91
Пикколи
18
Флеч
8
8
18
Флеч
15
85
85
15
72
Йозвяк
9
9
72
Йозвяк
9
Баждар
17
17
9
Баждар
11
Харрисон
65
Паризи
65
Паризи
11
Харрисон
3
Раньери
5
Понграчич
5
Понграчич
3
Раньери
27
Ндур
27
Бальбо
27
Бальбо
27
Ндур
Остались в запасе
Ягеллония
Фиорентина
66
Adrian Damasiewicz
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
50
Пьетро Леонарделли
ВР
51
Mattia Magalotti
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
68
Gabriele Bertolini
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
51
Mattia Magalotti
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
67
Edoardo Sadotti
ЦЗ
63
Piergiorgio Bonanno
ЦП
44
Lapo Deli
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Riccardo Braschi
ЦФ
68
Gabriele Bertolini
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ягеллония - Фиорентина
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
15
Количество передач
590
241
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
2.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Ягеллония» против «Фиорентины», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ягеллония»«Фиорентина»

«Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Ягеллония
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