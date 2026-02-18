19 февраля в 23:00 в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций польская «Ягеллония» примет итальянскую «Фиорентину». Команды подходят к встрече с атакующим потенциалом, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне.

«Ягеллония»

Польский коллектив сыграл вничью с АЗ Алкмар (0:0) в последнем туре турнира. В последних 5 матчах команда забила 9 мячей и пропустила 7, демонстрируя высокую результативность. «Ягеллония» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и в среднем забивает 1.80 гола за игру.

«Фиорентина»

Итальянский клуб пропускает уже в 8 матчах подряд. В последних 5 встречах «Фиорентина» забила 7 мячей и пропустила 10, что говорит о нестабильности защитной линии. При этом команда отличалась в 9 матчах подряд.

Факты о командах

«Ягеллония»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забила 9 голов в последних 5 матчах

«Фиорентина»

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 последних матчах

Прогноз на матч «Ягеллония» – «Фиорентина»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. «Фиорентина» много пропускает в последних играх, что может сыграть на руку хозяевам.

Рекомендованные ставки: