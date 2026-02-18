Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ягеллония» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.83

18 февраля 2026 8:12
Ягеллония - Фиорентина
19 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.83
Индивидуальный тотал «Ягеллонии» больше 1
Сделать ставку

19 февраля в 23:00 в рамках стадии 1/16 финала Лиги Конференций польская «Ягеллония» примет итальянскую «Фиорентину». Команды подходят к встрече с атакующим потенциалом, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне.

«Ягеллония»

Польский коллектив сыграл вничью с АЗ Алкмар (0:0) в последнем туре турнира. В последних 5 матчах команда забила 9 мячей и пропустила 7, демонстрируя высокую результативность. «Ягеллония» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и в среднем забивает 1.80 гола за игру.

«Фиорентина»

Итальянский клуб пропускает уже в 8 матчах подряд. В последних 5 встречах «Фиорентина» забила 7 мячей и пропустила 10, что говорит о нестабильности защитной линии. При этом команда отличалась в 9 матчах подряд.

Факты о командах

«Ягеллония»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забила 9 голов в последних 5 матчах

«Фиорентина»

  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних матчах

Прогноз на матч «Ягеллония» – «Фиорентина»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. «Фиорентина» много пропускает в последних играх, что может сыграть на руку хозяевам.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Ягеллонии» больше 1 – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.83
Индивидуальный тотал «Ягеллонии» больше 1
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Фиорентина Ягеллония
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 