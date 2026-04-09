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Расписание матчей
Польша. Кубок
Ракув - ГКС Катовице
Ракув - ГКС Катовице: обзор матча 09 апреля 2026
Ракув
09.04.2026, четверг, 19:30
Польша. Кубок, 1/2 финала
4 : 4
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
ГКС Катовице
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ракув - ГКС Катовице
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0
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Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
ГКС
Посещаемость:
5500
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Ракув
ГКС Катовице
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта, 19:35
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта, 10:23
«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта, 21:50
«Фиорентина» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78
11 марта, 09:22
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля, 17:09
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта, 19:35
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта, 10:23
«Фиорентина» – «Ракув»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта, 21:50
«Фиорентина» – «Ракув»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78
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1 : 1
23.05.2026
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ГКС Катовице
2 : 2
17.05.2026
Ягеллония
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Пяст
1 : 3
17.05.2026
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08.05.2026
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1 : 1
23.05.2026
ГКС Катовице
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ГКС Катовице
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25.04.2026
ГКС Катовице
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