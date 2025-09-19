Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Краковия
ГКС Катовице - Краковия: онлайн-трансляция 19 сентября 2025
ГКС Катовице
19.09.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
- : -
Не начался
Краковия
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ГКС Катовице - Краковия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
ГКС Катовице
Краковия
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
12 февраля 2022, 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2 января 2020, 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2 января 2020, 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
25 декабря 2019, 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
29 июня 2019, 21:30
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 6 тур
Пяст
- : -
24.08.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 6 тур
Лехия
- : -
24.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 6 тур
Легия
- : -
24.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 6 тур
Висла Плоцк
- : -
25.08.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 7 тур
Арка
- : -
29.08.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 6 тур
Пяст
- : -
24.08.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 6 тур
Лехия
- : -
24.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 6 тур
Легия
- : -
24.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 6 тур
Висла Плоцк
- : -
25.08.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 7 тур
Арка
- : -
29.08.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 7 тур
ГКС Катовице
- : -
29.08.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 7 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
30.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 7 тур
Заглембе
- : -
30.08.2025
Пяст
Последние матчи
Все
ГКС Катовице
Краковия
Польша. Экстракласа, 6 тур
Гурник
3 : 0
23.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
4 : 1
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Краковия
1 : 0
15.08.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 6 тур
Гурник
3 : 0
23.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
4 : 1
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 3 тур
Видзев
3 : 0
02.08.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 2 тур
ГКС Катовице
2 : 2
28.07.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 5 тур
Краковия
1 : 0
15.08.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 4 тур
Ягеллония
5 : 2
10.08.2025
Краковия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Краковия
2 : 2
03.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 2 тур
Краковия
2 : 0
25.07.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 1 тур
Лех
1 : 4
18.07.2025
Краковия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: