Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Ягеллония
Краковия - Ягеллония: обзор матча 14 февраля 2026
Краковия
14.02.2026, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ягеллония
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Ягеллония
Завершен
90'
Замена
Dimitris Rallis
️️️️➡️️
Афимико Пулулу
90'
Замена
Леон Флеч
️️️️➡️️
Самед Баждар
Замена
Mateusz Tabisz
️️️️➡️️
Айдин Хасич
90'
90'
+3'
80'
Желтая карточка
Юки Кобаяси
78'
Желтая карточка
Афимико Пулулу
Замена
Матеуш Клих
️️️️➡️️
Матеуш Прашелик
74'
Замена
Дижон Камери
️️️️➡️️
Pau Sans
74'
74'
Замена
Dawid Drachal
️️️️➡️️
Матиас Науэль
62'
Замена
Камил Йозвяк
️️️️➡️️
Алехандро Посо
Замена
️️️️➡️️
Максим Домингес
62'
Замена
Кахве Захиролеслам
️️️️➡️️
Мартин Минчев
62'
Желтая карточка
Мартин Минчев
51'
51'
Желтая карточка
Бернарду Виталь
46'
Замена
Юки Кобаяси
️️️️➡️️
Анди Пельмар
Желтая карточка
Brahim Traoré
37'
Желтая карточка
Матеуш Прашелик
30'
21'
Желтая карточка
Анди Пельмар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
21
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
(К)
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
10
Максим Домингес
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
14
Айдин Хасич
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
13
Бернарду Виталь
ЦЗ
70
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
86
Bartosz Mazurek
ЦП
19
Матиас Науэль
ЛВ
10
Афимико Пулулу
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Краковия
27
Генрих Раваш
ВР
91
Konrad Golonka
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Beno Selan
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Mateusz Tabisz
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
70
Дижон Камери
АП
99
Габриэль Шарпантье
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
9
Wiktor Bogacz
ЦФ
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
31
Леон Флеч
ОП
8
Dawid Drachal
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
2-4-2-2
13
21
Шутало
4
Хенрикссон
17
Минчев
79
61
16
Аль-Аммари
7
Прашелик
10
Домингес
11
14
Хасич
4-1-2-2-1
50
7
Посо
70
Пельмар
27
13
Виталь
6
Романчук
15
86
19
Науэль
10
Пулулу
9
Баждар
7
Прашелик
43
Клих
43
Клих
7
Прашелик
14
Хасич
19
19
14
Хасич
11
70
Камери
70
Камери
11
17
Минчев
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
17
Минчев
70
Пельмар
4
Кобаяси
4
Кобаяси
70
Пельмар
9
Баждар
31
Флеч
31
Флеч
9
Баждар
19
Науэль
8
8
19
Науэль
7
Посо
72
Йозвяк
72
Йозвяк
7
Посо
10
Пулулу
9
9
10
Пулулу
Остались в запасе
Краковия
Ягеллония
27
Генрих Раваш
ВР
91
Konrad Golonka
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Beno Selan
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
99
Габриэль Шарпантье
ЦФ
9
Wiktor Bogacz
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
66
Adrian Damasiewicz
ВР
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
27
Генрих Раваш
ВР
91
Konrad Golonka
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Beno Selan
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
99
Габриэль Шарпантье
ЦФ
9
Wiktor Bogacz
ЦФ
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Краковия - Ягеллония
3
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
18
Офсайды
1
1
Количество передач
319
430
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.01
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
10101
Новости команд
Все
Краковия
Ягеллония
Трансфер Пулулу в московский клуб РПЛ сорвался из-за долгов
15:17
7
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
«Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Ягеллония» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.83
18 февраля
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Трансфер Пулулу в московский клуб РПЛ сорвался из-за долгов
15:17
7
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
«Фиорентина» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Ягеллония» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Ягеллония» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.83
18 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Краковия
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 34 тур
Краковия
1 : 1
23.05.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
1 : 0
23.05.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 33 тур
ГКС Катовице
2 : 2
17.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 33 тур
Мотор Люблин
3 : 3
16.05.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 34 тур
Краковия
1 : 1
23.05.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 33 тур
Мотор Люблин
3 : 3
16.05.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Краковия
0 : 0
11.05.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 31 тур
Заглембе
0 : 0
03.05.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Краковия
1 : 1
25.04.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
1 : 0
23.05.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 33 тур
ГКС Катовице
2 : 2
17.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 32 тур
Ягеллония
3 : 2
09.05.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 30 тур
Ягеллония
1 : 2
24.04.2026
Гурник
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+